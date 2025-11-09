На футбол - не, но на волейбол - да: Левски размаза ЦСКА във Вечното дерби

Левски постигна категорична победа над ЦСКА с 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) във волейболното дерби при жените, играно в зала "Левски София". "Сините" нанесоха първо поражение на "червените", които досега нямаха дори загубен гейм в първенството. Силен мач за отбора на Радослав Арсов направи Венеса Радева с 13 точки. 5 от тях дойдоха от блокади, а 3 - след начален удар. С 12 точки завърши Елена Коларова (1 ас, 1 блок). Капитанът Славина Колева се отчете с 11 (1 ас).

Така в класирането Левски е четвърти с 3 успеха, 1 загуба и 9 точки, колкото има и третият ЦСКА, който е с по-добра геймова разлика. Първи и втори с по 12 точки са "Марица" и ЦПВК.

След равностойно начало на мача "сините" взеха преднина при 6:5 и не я изпуснаха до края. При 15:9 треньорът на ЦСКА Юлия Иванова взе прекъсване, което даде кратък ефект, но домакините така и не допуснаха да бъдат доближени прекалено много в резултата. Силна атака на Габриела Найденова за 24:19 спечели на Левски пет геймбола. Момичетата на Арсов реализираха още първата възможност с ас на Иванина Малинова.

Във втората част отново имаше равновесие в началото, а след това "червените" поведоха с 9:6 и 12:9. При този резултат тимът на Радослав Арсов избухна с пет поредни точки и отново взе инициативата. "Сините" направиха още две серии по три или четири поредни точки. Левски поведе с 2:0 след директна точка от сервис на Елена Коларова и неразбирателство при посрещането на ЦСКА.

В третата част Левски дръпна с 7:4, но съперникът направи три поредни точки, за да изравни, което принуди Арсов да вземе таймаут. След него "сините" дръпнаха с 13:9. ЦСКА отново изравни при 17:17. Два аса на Моник Жезус дори дадоха преднина на "червените". "Сините" обаче обърнаха за 22:20. Домакините стигнаха до четири мачбола при 24:20 и след нов аут на "червените" Левски победи с 3:0.

