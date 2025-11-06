Войната в Украйна:

Прекрасно! Капитанът на България завоюва историческа титла с отбора си!

06 ноември 2025, 11:33 часа 165 прочитания 0 коментара

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов изигра силен двубой при историческа победа на своя тим Богданка (Люблин). Родният блокировач и компания завоюваха първа Суперкупа на Полша за клуба си. Те надделяха с 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) над Ястржембски Венгел. Това е трети трети пореден трофей за Богданка след "Чалъндж къп" и шампионската титла на Полша.

Богданка спечели Суперкупата на Полша!

Пред над 6600 зрители в зала "Сподек" в Катовице Алекс Грозданов се отличи с 12 точки (5 блока!, 1 ас и 70% ефективност в атака - +10) за успеха. Звездата Вилфредо Леон отново стана най-полезен за Богданка със 27 точки (1 блок, 4 аса, 61% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +24) и бе обявен за MVP на мача. Кевин Сасак пък се отчете с 16 точки.

Срещата премина динамично, както подобава на подобен сблъсък. В първия гейм двата отбора разменяха водачеството. В средата Богданка се откъсна с аванс 18:14. Ястжембски Венгел изравни, дори обърна и изтърва два геймбола. При 25:26 Богданка избухна с три поредни точки и затвори частта. Последва сходен гейм, в който обаче Ястржембски Венгел беше доминиращият отбор в по-голям период, и в крайна сметка израни.

Не така седяха нещата в третия гейм, когато Грозданов и компания разбиха съперника си с 25:16. Четвъртата част отново протече с минисерии, като в края Богданка надделя - 3:1.

Джем Юмеров
