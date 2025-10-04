Войната в Украйна:

България научи съперниците си за Европейското първенство по волейбол догодина

Световният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока. Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев. Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза на Евроволей 2026:

  • група "А" - Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия.
  • група "В" - България, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел.
  • група "С" - Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания.
  • група "D" - Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
