Пратиха България във възможно най-тежката група на Европейското по волейбол

България бе пратена във възможно най-тежката група на Европейското първенство по волейбол: в това вярва президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. Страната ни попадна в група "В", където е действащият европейски шампион Полша. Освен това, в групата са още отборите на Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел. Турнирът ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г., като мачовете от потока ще се изиграят в България - Варна или София.

"Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите", коментира Любо Ганев след тежкия жребий за България, изтеглен в Бари.

"Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това за европейското първенство с пълна сила. Надявам се на пълни зали, а пък момчетата ще ни зарадват", каза още той.

