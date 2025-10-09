Войната в Украйна:

Израел: "Хамас" трябва да бъде унищожена, след като заложниците се върнат

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви, че екстремистката групировка "Хамас" трябва да бъде унищожена след завръщането на заложниците от Газа, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Той добави, че няма да гласува в подкрепа на споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас", целящо да сложи край на войната в Газа, но се въздържа от заплахи да свали коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху.

"Има огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери", написа в социалната мрежа Х крайнодесният министър. "Дори и само по тази причина, не можем да участваме в краткосрочни празненства, нито да гласуваме в полза на това споразумение".

Елена Страхилова
