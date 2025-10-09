Изненадваща загуба в "Игри на волята" доведе до номинации за Феномените

Незадоволително представяне на Гордиенко доведе до изненадваща загуба и нови номинации за племето на Феномените в екстремното риалити "Игри на волята". Въпреки комфортната преднина, която Сините си бяха осигурили, забавянето на муай-тай състезателката на един от елементите позволи на Завоевателите и Лечителите да се спасят.

Повече от епизода

Денят в Дивия север започна с поредица от изненади. Новодошлата при Зелените Сапунджиева избра темпераментната Гизем да заеме мястото ѝ на Блатото – ход, който озадачи обитателите на Изолатора. Междувременно, непосредствено преди началото на номинационния сблъсък, капитанът на Феномените Калин разкри пред всички за спечеленото предимство, с което изпрати Георги-Шопа в изгнание и даде шанс на Йоанна да влезе в голямата игра.

Триумф в съревнованието за неприкосновеност постигнаха Завоевателите след забавянето на Сините и хладнокръвната игра на капитана Ивайло. Въпреки първоначалното си изоставане, Лечителите съумяха да се доберат до втората позиция с помощта на компютърния специалист Траян.

Загубата за Феномените ги изпраща на нова среща край огъня, където ще трябва да посочат двама от своите воини, които да изпратят на елиминации.

Припомняме, че в понеделник синьото племе изпадна в екстаз, а от Арената се чуха силни викове от радост, след като Феномените успяха да се измъкнат от Изолатора и дори се класираха на първо място, с което отново се върнаха в така мечтаната резиденция.

