Спорт по телевизията днес – 14 юни 2024 г.
09:45 ч. Лека атлетика: Световно първенство по модерен петобой, БНТ 3
12:00 ч. Тенис: ATP 250: Щутгарт, MAX Sport 1
12:00 ч. Тенис: ATP 250: Хертогенбош, MAX Sport 3
Световното по модерен петобой продължава
12:30 ч. Лека атлетика: Световно първенство по модерен петобой, БНТ 3
14:00 ч. Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже, Евроспорт 1
15:30 ч. Волейбол: Китай – Германия, Лига на нациите, жени, MAX Sport 2
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Белгия, трети етап, мъже, Евроспорт 1
18:00 ч. Колоездене: СК във Вал ди Соле, маунтинбайк, жени, Евроспорт 1
18:45 ч. Колоездене: СК във Вал ди Соле, маунтинбайк, мъже, Евроспорт 1
20:00 ч. Баскетбол: Мурсия - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 1
Европейското по футбол започва
22:00 Футбол: Германия – Шотландия, Евро 2024, БНТ1/БНТ3/Диема спорт 3
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ФУТБОЛ СВЯТ:
Хари Кейн: Не казвам, че на 100% ще спечелим Евро 2024, но...
Германия - Шотландия: Кога и къде да гледаме откриващия мач на Евро 2024?
Унгария може да бъде "черната овца" на Евро 2024
Петима футболисти в сянка, които могат да "избухнат" на Евро 2024
След 24-годишно отсъствие: Симбиоза от опит и талант кара Словения да мечтае на Евро 2024
Официално: Милан намери "подходящия" треньор
Страхливецът, съсипаното Евро и "Холанд от AliExpress": Скандални прогнози за Евро 2024! (ВИДЕО)
Официално: Финалист в Шампионска лига остана без треньор (ВИДЕО)
ВАР става по-прозрачен на ЕВРО 2024, изкуственият интелект ще помага
Ще успее ли Хърватия да пренесе успехите си от световната на европейската сцена?
Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: модерен петобой Лека атлетика Лига на нациите по волейбол Евро 2024