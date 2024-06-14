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Спорт по телевизията днес – 14 юни 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 14 юни 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 14 юни 2024 година:

09:45 ч. Лека атлетика: Световно първенство по модерен петобой, БНТ 3

12:00 ч. Тенис: ATP 250: Щутгарт, MAX Sport 1

12:00 ч. Тенис: ATP 250: Хертогенбош, MAX Sport 3

Световното по модерен петобой продължава

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Модерен петобой

12:30 ч. Лека атлетика: Световно първенство по модерен петобой, БНТ 3

14:00 ч. Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже, Евроспорт 1

15:30 ч. Волейбол: Китай – Германия, Лига на нациите, жени, MAX Sport 2

16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Белгия, трети етап, мъже, Евроспорт 1

18:00 ч. Колоездене: СК във Вал ди Соле, маунтинбайк, жени, Евроспорт 1

18:45 ч. Колоездене: СК във Вал ди Соле, маунтинбайк, мъже, Евроспорт 1

20:00 ч. Баскетбол: Мурсия - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 1

Европейското по футбол започва

Трофеят Анри Делоне

22:00 Футбол: Германия – Шотландия, Евро 2024, БНТ1/БНТ3/Диема спорт 3

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