Труден обрат и малка изненада: Ето кой чака България на полуфиналите на Световното по волейбол

25 септември 2025, 13:33 часа 275 прочитания 0 коментара
Чехия се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините след победа с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) срещу Иран. Чехите се класираха след труден обрат и малка изненада, тъй като букмейкърите даваха леко предимство на Иран преди срещата.

Чехия ще бъде съперник на България или САЩ на 1/2-финалите във Филипините

"Персите" поведоха в резултата след 25:22 и след това имаха геймбол за 2:0, но чешкият отбор направи обрат до 27:25. В следващите две части чехите демонстрираха превъзходство и допуснаха по-малко грешки, класирайки се за предпоследната фаза в турнира.

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 22 точки. Съотборникът му Лукаш Вашина добави още 21 точки. За Иран с по 18 точки се отличиха Пория Ханзадех и Али Фароджи.

Именно Чехия ще бъде и съперник на победителя от срещата между България и САЩ, която ще се изиграе по-късно днес. Ето и кога и къде може да гледате България - САЩ от 1/4-финалите на Световното във Филипините!

Стефан Йорданов
