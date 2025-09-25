Труден обрат и малка изненада: Ето кой чака България на полуфиналите на Световното по волейбол

Чехия се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините след победа с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) срещу Иран. Чехите се класираха след труден обрат и малка изненада, тъй като букмейкърите даваха леко предимство на Иран преди срещата.

Чехия ще бъде съперник на България или САЩ на 1/2-финалите във Филипините

"Персите" поведоха в резултата след 25:22 и след това имаха геймбол за 2:0, но чешкият отбор направи обрат до 27:25. В следващите две части чехите демонстрираха превъзходство и допуснаха по-малко грешки, класирайки се за предпоследната фаза в турнира.

HISTORY MADE‼️



🇨🇿CZECH REPUBLIC ADVANCES IN THE SEMIFINALS OF THE WORLD CHAMPIONSHIP AS THE ONLY NON-VNL TEAM AFTER DEFEATING 🇮🇷IRAN IN 4 SETS! 🔥



THEY WILL FACE THE WINNER OF 🇧🇬BULGARIA VS 🇺🇸USA. pic.twitter.com/9tqR0LucWw — K 💫 (@keifornal) September 25, 2025

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 22 точки. Съотборникът му Лукаш Вашина добави още 21 точки. За Иран с по 18 точки се отличиха Пория Ханзадех и Али Фароджи.

Именно Чехия ще бъде и съперник на победителя от срещата между България и САЩ, която ще се изиграе по-късно днес. Ето и кога и къде може да гледате България - САЩ от 1/4-финалите на Световното във Филипините!