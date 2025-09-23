България - САЩ: Кога и къде да гледаме 1/4-финала на Световното по волейбол

За пръв път от 15 години България ще играе на четвъртфинал на световно първенство по волейбол. Страната ни влезе в топ 8 на света, след като излезе като победител от груповата фаза, а след това елиминира Португалия на 1/8-финалите. Следващият съперник за възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини е отборът на САЩ, а победителят от срещата ще си уреди място на полуфиналите на Световното във Филипините.

Дата и час за мача България - САЩ на Световното първенство по волейбол във Филипините

България не остави шансове на Португалия в осминафиналната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. Братята Александър и Симеон Николови отново показаха своя блясък в близост до мрежата, а останалите играчи в отбора също демонстрираха много високо ниво, напомнящо на класата на онзи отбор с Матей Казийски, Владимир Николов и Цветан Соколов, който за последно достигна до финалната осмица в света през 2010-та.

В колко часа започва срещата

САЩ се очертава да бъде значително по-труден съперник от Португалия. Американците излязоха като победители от групата си, където загубиха само един гейм, а на осминафиналите отстраниха Словения с 3:1. Букмейкърите очакват равностоен двубой, без изявен фаворит. Голямата 1/4-финална битка е насрочена за 25-ти септември (четвъртък) от 10:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача България - САЩ

Световното първенство по волейбол във Филипините се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата между България и САЩ от четвъртфиналната фаза, е Max Sport 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите България - САЩ НА ЖИВО в Actualno.com!