Престанете, мръсният въздух си го въобразяваме

Наскоро Столична община реши да се похвали, че въвеждането на нискоемисионни зони не просто е оправдано, а вече е дало необходимия ефект - мръсният въздух е намалял с 10%, а на места - с цели 25%!

Обаче странно, последвалите коментари вместо в обща реакция на възторг, бяха необяснимо враждебни. Разни хора с подчертано недобронамерен тон коментираха, че не са забелязали тая дупка от чист въздух в центъра и че явно над София не духа вятър, щом "чистите" и "мръсните" зони стоят така подчертано отделени.

Други път обясняваха, че колите и лятото са си същите, а пък замърсяване няма, та може би известен принос има горенето на гуми, боклуци и отоплението на твърдо гориво.

Само в колите ли е проблемът?

Факт е, че в началото на инициативата "Програма за София" преди няколко години местната власт излезе със собствено проучване, в което се правеше заключението, че най-голям принос за замърсяването на въздуха с фини прахови частици има битовото отопление на твърди горива, следвано от автомобилния транспорт и строителството.

Защо тогава акцентът е върху автомобилите, не е ясно.

София е в котловина и мръсния въздух се задържа, а безветрието не позволява на смога да се разсее понякога с дни и седмици. И когато отворим прозореца, а навън подчертано мирише на пушек, е явно, че паркирането не е основният момент в казуса.

Похвални все пак са усилията на Столична община, която обяви, че от 2029 г. в София влиза забрана за отопление на твърдо гориво. Според проучване на "Алфа рисърч" от тази година обаче 28% от засегнатите са категорични, че няма да изхвърлят печките си. Колебаещите се са още повече. Как и дали общината ще успее да се справи с това нежелание да се спази новият регламент, предстои да видим.

Имаме още 3 години да потърпим този смог, след това наистина може и да ни просветне. Защото това е логичната първа крачка към решение на проблема, предприета от много други европейски столици преди много години. Но нищо, ние сме търпеливи, ще изчакаме. Само да не стане както винаги - всяко решение е предпоследно.

Съмненията за неверни измервания

Традиционно, българите имаме проблем с доверието. В конкретния случай се оказва обаче, че така и трябва. Защото данните, които ни се цитират, изобщо не е ясно доколко са достоверни.

През миналата година стана ясно, че държавата е прикривала в продължение на години, че системата за измерване на качеството на въздуха в София е била компрометирана и не е отчитала коректно нивата на замърсяване. Информация беше разкрита от сдружението "За Земята" след спечелено съдебно дело.

Шмекериите ни на местно ниво не остават незабелязани и на международно.

Именно по отношение на нивата на азотен оксид, който се съдържа в отработените газове на двигателите с вътрешно горене и особено дизеловите, миналата година бяхме обвинени от германската екологична организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), че държавата ни официално прикрива истинските нива на замърсяване. От организацията измерили нивата на азотен оксид в най-замърсените точки у нас, където обаче нямало поставени официални уреди, и резулатите били в пъти по-високи.

Стъкмистика, мерене по паркове и градинки и куп други прийоми разяждат доверието към отговорните институции. И накрая остава да разчитаме пак на собствените си очи и нос. А това, което виждаме и усещаме с тях, явно сериозно се разминава с официалните данни. Така ни остава въпросът въобразяваме ли си, че виждаме въздухът, който дишаме, или не.

