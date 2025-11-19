Игрален филм за Делян Пеевски: Възможни жанрове и сюжети

Фактът, че Максим Генчев моли Делян Пеевски за пари, за да заснеме филма си за Караджата, е далеч от скандален или изненадващ, а е напълно логичен. Ами така, де! Г-н Пеевски е склонен да дава толкова много пари в различни посоки, че някаква мижава сума за филм и то за легендарна историческа фигура едва ли ще му е някакъв проблем. Освен това, г-н Пеевски заяви, че депутатите от "ДПС - Ново начало" ще дарят заплатите си за пенсионерите, а г-н Генчев е на 71 години, така че... полагат му се един вид.

Но да оставим финансовите трансакции с главно "Т" и да помислим в по-творческа посока. В последните години станахме свидетели на грандиозния успех на филма за Георги Аспарухов-Гунди, а след това създателите му обявиха още два проекта - за Емил Димитров и за Лили Иванова. Наскоро пък стана ясно, че започва мащабна работа по игрален филм за живота на Христо Стоичков. Не е ли време да се направи филм и за бурния живот на Делян Пеевски? Може би подобен проект ще даде ново начало в българското кино, знае ли човек.

Нека си представим как би изглеждал филм за г-н Пеевски в три различни жанра - трилър, екшън и комедия. Драмата е скучна - нея си я живеем.

ТРИЛЪР

Делян Пеевски е във върхова политическа форма. Той е лидер на светкавично развиващата се партия "ДПС - Ново начало", всички го слушат, всички изпълняват и кариерата му се развива по мед и масло. Един ден обаче се събужда в копринените си чаршафи и с ужас установява, че до него лежи... самият той - още един Делян Пеевски. Политикът гони неканения гост и успява да се овладее, за да отиде на работа. Излизайки от дома си, вижда, че охранителите му също са по негов образ и подобие, хората по улиците - всички са Делян Пеевски. В Народното събрание ужасът е огромен - 240 души са Делян Пеевски, седят на депутатските места, на мястото на председателя на парламента, пушат тайно в коридорите и задяват парламентарни репортерки. Тотално огледало - СПОМНЕТЕ СИ С ВИДЕО!

Постепенно психиката на истинския Пеевски не издържа, той не може да приеме, че цялата държава е станала Делян Пеевски и дори политическите му врагове са се превърнали в него самия. Бяга, заключва се вкъщи, но чува стъпки. Леки, но категорични. Вратата се отключва и на прага застава Ахмед Доган - единственият, който не се е трансформирал. "Казах ти, че ще се върна. Време е да поправя най-голямата си грешка!", казва Доган. Виждаме дуло на пистолет. Край. Надписи и отворен финал, защото говорим за боксофис хит, който трябва да има продължение.

Снимка: БГНЕС

ЕКШЪН

2050 г. България е в тежка политическа криза от 30 години, а хората вече тотално са се отчаяли. Делян Пеевски кара някой си президентски мандат, след като е демократично избран с огромна преднина на съмнителни избори. Управлението му е диктаторско, а протестите срещу деспотството му завършват с арести, бой и унижения. От скука и желание за зрелища Пеевски обявява всенародно състезание, в което победителят ще спечели 1 млн. лв. и апартамент в Синя зона в София. Правилата: всеки българин да обяви колкото се може други българи за "човек на Пеевски" и да ги маркира посредством жигосване с главно "Д".

Оказва се обаче, че почти всички хора в България вече са обявени за "човек на Пеевски" и малцина са тези без отличителното "Д" по тялото. Започва преследване на живот и смърт, при което само най-умните и най-бързите ще оцелеят. А победител ще стане онзи, който успее да жигоса финалния бос в тази игра - самият Делян Пеевски.

КОМЕДИЯ

На Делян Пеевски му омръзва да е център на вниманието на медии, политици и обикновени граждани. Затова решава да инсценира собственото си отвличане и да избяга в затънтено българско селце, за да започне нов живот.

В селото Делян се представя като художник, който търси муза и си купува малка къщичка. Местните обаче са мнителни и започват да подозират, че въпросният мъж е някой важен, освен това много им напомня на някого, но не могат да се сетят на кого. Всеки ден приказливи баби му идват на гости и носят изкарани на черно-белия принтер в магазина снимки на известни мъже, за да видят дали не е той. Не е той.

В селото започват да се случват абсурдни ситуации, а Делян Пеевски всячески се мъчи да се "слее" с местните и дори се включва в състезание по доене на овце, което катастрофално губи, тъй като единствената овца, която някога е виждал, е била негова колежка - не една, всъщност. Постепенно Делян успява да убеди местните, че наистина не е никой важен и започва да става част от живота на селото.

Точно тогава пристига напориста репортерка с влюбения в нея оператор, които са готови на всичко, за да направят бомбастично разкритие и най-после да получат признанието на главния си редактор. Местните обаче заформят саботаж, защитавайки "младото момче". На финала Пеевски е разкрит, но бабите вече си го обичат и го канят всяка година да им идва на гости. За коледните добавки към пенсията - отделно продължение!

Автор: Неда Ковачева