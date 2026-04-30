ПП и ДБ: Ха наляво, ха надясно и право в нещо неприятно прекрасно

Две отделни групи в новия парламент – това вече е пътят на коалицията ПП-ДБ, която всъщност никога не е била и истинска коалиция, с разписано и подписано споразумение. Това е резултатът от поредните предсрочни парламентарни избори, които бяха предизвикани точно от ПП-ДБ и на които ПП-ДБ накрая дори не успя да изпревари партията (ГЕРБ), която свали от власт –

С огромен интерес изслушах Асен Василев, за да чуя аргументите за това решение. Измежду обяснението как нищо не се променя, заедно сме си, само поотделно в парламента, чух следното – ПП не е дясна партия, затова като е с отделна парламентарна група, ще привлича вота на по-центистки и по-ляво настроени. ДБ пък е дясна (няма да споря специално каква е "Да, България" като защитавани политики) и затова по-дясно настроените сега ще гласуват за тях.

Да оставим настрани разни сметки, че с две групи в парламента можеш да имаш двойно повече време за изказвания (все едно нещо някога в Народното събрание се е променило след изказване от парламентарната трибуна, а не след раздумка в нечий кабинет), двама зам.-председатели. Да оставим настрана дори колко избиратели в крайния политически спектър (ляво-дясно) ще привлекат ПП и ДБ. Но ми е много интересно Асен Василев как смята – от тези, на които не им пука за ляво и дясно, а търсят нормалност и гласуват за ПП-ДБ, колко ще останат? Защото те чуват едно – разделихме се в парламента. Всичко друго става доста фонов шум.

Вече неведнъж съм писал – начинът да спечелиш убедително избори е да привлечеш нов вот. Хора, които не гласуват по принцип, да гласуват за теб. Как става това – зарязваш удобните телевизионни кресла и слизаш при хората, в най-малките селца, градчета. Ходиш, правиш седянки, слушаш какви са им проблемите, отговаряш как може да ги решиш, обещаваш, използваш чар. Не е като да откриеш топлата вода – Петер Мадяр показа как се прави. Всеки, който го е видял поне веднъж, знае, че изглежда като градско конте. Като юпи, по български. Но размаза Виктор Орбан със "селските" гласове. След като в ПП-ДБ претендират да са много интелигентни и образовани, би трябвало да могат да повторят точно това –

Колко години обаче минаха от създаването на ПП, да не говорим ДБ, да не говорим партиите, които съставляват ДБ? Мадяр за около 2 години свърши работата, която му гарантира голямата победа. В пъти по-дълго време съществуват и ПП, и ДБ. Но единственото, което аз помня като "велика" партийна реформа извън разни глупости за листи е как ДСБ, водено от Атанас Атанасов, о.з. генерал-майор, служил като секретар на МВР и директор на Националната служба за сигурност (НСС), си зачеркна младежкото движение. В България (а и не само) дали младежите не са тези, които най-малко гласуват и където можеш да търсиш избиратели? При това да търсиш избиратели без вече развити от индоктриниране навици?

Пиша си аз, но полза няма. Ами на добър път на ПП. И на ДБ. Пък избори пак ще дойдат. И ще копипействам (чуждица, няма как).

Автор: Ивайло Ачев