Намери се: Най-големият американски лунатик спрямо Украйна и Зеленски (ВИДЕО)

От 28 февруари, 2025 година светът пак и отново не е същият - защото президентът и вицепрезидентът на държавата, претендиращата за най-велика демокрация на планетата (САЩ), нападнаха и продължават да нападат лидера на атакувана от явна диктатура (Путинова Русия) държава - Украйна: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО).

В цялата плеяда от подлост и свинщина, която оттогава се излива срещу Зеленски от кликата на Тръмп обаче аз си имам фаворит - американският министър на търговията Хауърд Лутник. Пред CNN този господин, в чиято фамилия не може да няма правописна грешка - Лунатик трябва да е, определи Володимир Зеленски за "причиняващ беди". Защо - защото имал нахалството да иска армията на Путин да се маха от признатите от международната общност украински земи и да плати за нанесените от войниците и ракетите му щети: Чудовищни разрушения: Възстановяването на Украйна ще струва повече от досегашните оценки

Че и не искал мир Зеленски - не иска без да е сигурен, че Путин няма пак да нападне безнаказано. Г-н американският Лунатик дали като министър на търговията ще подпише някое споразумение, в което плаща за дадена стока - яйца например, че им станаха много скъпи на другарите американци, но първо да даде парите, а доставчикът ще достави яйцата "когато му дойде времето": САЩ и Русия координирано атакуват Зеленски, той не трепва: Мир, но истински (ВИДЕО)

"This is not a peacemaker. This is a troublemaker." - said the U.S. Secretary of Commerce, commenting on President Zelensky's legitimate desire to obtain $300 billion in reparations from Russia and reclaim occupied territories. pic.twitter.com/nk07hDGcdm