Войната в Украйна:

Напъните срещу Радев засилват идеята за президентска република

13 октомври 2025, 08:38 часа 578 прочитания 0 коментара
Напъните срещу Радев засилват идеята за президентска република

Депутатите от мнозинството, каквото и да означава това, орязаха още правомощията на президента. Той вече няма да назначава шефовете на службите. Ще ги избира парламентът.

Представяте ли си - Тошковците ще решават кой да стои начело на българското разузнаване!?! И на други важни за националната и регионалната сигурност институции.

Да, това се очакваше. Кръстоносният поход срещу Радев, оглавен от Феноменалното Държавно Предприятие, има за цел да напълни още и още една зинала до плюс безкрайност уста. Въпрос на време е да зине до минус безкрайност, но кой ти разбира чак толкова от математика.

Депутатите, за разлика от абитуриентите, могат да броят чак до 240, но най-често стигат до 121. Като стане дума за проценти обаче, изобщо не смятат нещо под 4%. 

И сега, видите ли, са пресметнали, че 121 доказано неставащи за други професии индивиди ще курдисват начело на службите някакви други, вероятно подобни на тях индивиди. Още: Мнозинството довърши "разчистването" на службите - президентът вече няма думата

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Искат ги за държанки - дали ще се навият?

Всичко това е безкрайно угнетяващо, защото и без друго част от службите по една или друга причина обслужват политическата конюнктура. Тя обаче е толкова всемогъща, че иска не просто да я обслужват, ами направо за държанки да си ги вземе.

Едва ли приетото от депутатите ще остане в този си вид, защото то просто е едно от проявленията на Новоначалната омраза към Радев. Вето ще има и нищо чудно кворумът при неговото гласуване да бъде различен.

Самите депутати вероятно ще си дадат сметка, че залагат бомба с това си решение. Европа и светът няма да бъдат очаровани от идеята санкционирани по Магнитски лица да решават кой да управлява разузнаването ни. Но пък знае ли човек - този тъп ход може да ги изнерви и най-сетне да извадят всичко, което имат срещу тези лица или поне срещу най-корпулентните, че са и най-видими.Още: Грешните служби с големите бомби

Луксозният кокошарник да даде малко назад

Докато българският парламент представлява нещо като луксозен кокошарник, никой сериозен политик или фактор в която и да е от службите няма да бъде очарован от идеята депутатите да решават подобни важни въпроси.

И всички стъпки, подобни на тази, само наливат вода в идеята за президентска република. Всички сме демократи, разбира се. Но парламентарната демокрация у нас придоби уродливи измерения. На първите редове в Народното събрание гледаме фигури, чието място изобщо не е там, а места с по-строг режим.

Затова никой няма да бъде изненадан, ако трупащото се недоверие към политическата класа се ориентира към друга форма на държавно управление. Още: Божидар Божанов: Службите се ползват за цели, различни от националната сигурност

Тук има една добра новина - никой от Тошковците и никой от Новоначалниците не може да бъде избран за президент. Няма как да стане просто.

Непредвидими сме като народ, но подобен сюрреализъм би бил вече диагноза.

Автор: Стефан Стефанов

п.п. (главен редактор Ивайло Ачев) Не бива да забравяме, че и Радев не е цвете за мирисане - специално за ДАНС. Сега отказа да назначи скандалния Деньо Денев за шеф на агенцията, но когато Денков като премиер показа доклада на Денев, с който беше блокирано машинното гласуване на първи тур на местните избори през 2023 година, Радев не уволни тогавашния шеф на ДАНС Пламен Тончев, който отказа да реагира и минимум да понижи Денев. Примерът е красноречив - разделението на властите у нас е на хартия, на практика е обединение. Защото като се върнем още малко по-назад, Радев утвърди Иван Гешев за главен прокурор и не отнесе въпроса до Конституционния съд, а вдигна юмрук на площада чак след като подчинените на Гешев влязоха в президентството като продължение на аферата "Бобокови" и назначението на Десислава Радева (по онова време Генчева) за пиар във ВВС, докато Радев им беше командир: 

 

 

  • Разбрахме, че не можем да спрем мафията: Иванчева и Петрова припомниха скандалите в случая си
  • Денков каза кой е отговорен за доклада от ДАНС за машините за гласуване
  • Денков поиска от Радев уволнение на председателя на ДАНС (ВИДЕО)

    •  

    Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
    Actualno.com
    Actualno.com Отговорен редактор
    служби за сигурност президент президентска република ДАР Стефан Стефанов Стефанов
    Още от Актуално коментира
    Видео
    Новините от днес
    Интересно от мрежата
    Новините днес