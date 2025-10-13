Напъните срещу Радев засилват идеята за президентска република

Депутатите от мнозинството, каквото и да означава това, орязаха още правомощията на президента. Той вече няма да назначава шефовете на службите. Ще ги избира парламентът.

Представяте ли си - Тошковците ще решават кой да стои начело на българското разузнаване!?! И на други важни за националната и регионалната сигурност институции.

Да, това се очакваше. Кръстоносният поход срещу Радев, оглавен от Феноменалното Държавно Предприятие, има за цел да напълни още и още една зинала до плюс безкрайност уста. Въпрос на време е да зине до минус безкрайност, но кой ти разбира чак толкова от математика.

Депутатите, за разлика от абитуриентите, могат да броят чак до 240, но най-често стигат до 121. Като стане дума за проценти обаче, изобщо не смятат нещо под 4%.

И сега, видите ли, са пресметнали, че 121 доказано неставащи за други професии индивиди ще курдисват начело на службите някакви други, вероятно подобни на тях индивиди. Още: Мнозинството довърши "разчистването" на службите - президентът вече няма думата

Искат ги за държанки - дали ще се навият?

Всичко това е безкрайно угнетяващо, защото и без друго част от службите по една или друга причина обслужват политическата конюнктура. Тя обаче е толкова всемогъща, че иска не просто да я обслужват, ами направо за държанки да си ги вземе.

Едва ли приетото от депутатите ще остане в този си вид, защото то просто е едно от проявленията на Новоначалната омраза към Радев. Вето ще има и нищо чудно кворумът при неговото гласуване да бъде различен.

Самите депутати вероятно ще си дадат сметка, че залагат бомба с това си решение. Европа и светът няма да бъдат очаровани от идеята санкционирани по Магнитски лица да решават кой да управлява разузнаването ни. Но пък знае ли човек - този тъп ход може да ги изнерви и най-сетне да извадят всичко, което имат срещу тези лица или поне срещу най-корпулентните, че са и най-видими.Още: Грешните служби с големите бомби

Луксозният кокошарник да даде малко назад

Докато българският парламент представлява нещо като луксозен кокошарник, никой сериозен политик или фактор в която и да е от службите няма да бъде очарован от идеята депутатите да решават подобни важни въпроси.

И всички стъпки, подобни на тази, само наливат вода в идеята за президентска република. Всички сме демократи, разбира се. Но парламентарната демокрация у нас придоби уродливи измерения. На първите редове в Народното събрание гледаме фигури, чието място изобщо не е там, а места с по-строг режим.

Затова никой няма да бъде изненадан, ако трупащото се недоверие към политическата класа се ориентира към друга форма на държавно управление. Още: Божидар Божанов: Службите се ползват за цели, различни от националната сигурност

Тук има една добра новина - никой от Тошковците и никой от Новоначалниците не може да бъде избран за президент. Няма как да стане просто.

Непредвидими сме като народ, но подобен сюрреализъм би бил вече диагноза.

Автор: Стефан Стефанов

п.п. (главен редактор Ивайло Ачев) Не бива да забравяме, че и Радев не е цвете за мирисане - специално за ДАНС. Сега отказа да назначи скандалния Деньо Денев за шеф на агенцията, но когато Денков като премиер показа доклада на Денев, с който беше блокирано машинното гласуване на първи тур на местните избори през 2023 година, Радев не уволни тогавашния шеф на ДАНС Пламен Тончев, който отказа да реагира и минимум да понижи Денев. Примерът е красноречив - разделението на властите у нас е на хартия, на практика е обединение. Защото като се върнем още малко по-назад, Радев утвърди Иван Гешев за главен прокурор и не отнесе въпроса до Конституционния съд, а вдигна юмрук на площада чак след като подчинените на Гешев влязоха в президентството като продължение на аферата "Бобокови" и назначението на Десислава Радева (по онова време Генчева) за пиар във ВВС, докато Радев им беше командир: