"Той е номер 1": Килиан Мбапе със силни думи за Роналдо

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за отношенията си с бившия нападател на испанския гранд и 5-кратен носител на "Златната топка" - Кристиано Роналдо. Мбапе определи Роналдо за "номер едно, еталонът за Реал Мадрид", като добави, че португалецът винаги е бил пример за подражание за него и му е помагал и давал съвети.

Роналдо дава съвети и помага на Мбапе

„Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен. Имам късмет, защото си говорим, той ми дава съвети и ми помага. Той е номер едно, еталонът за Реал Мадрид. Хората все още мечтаят за Кристиано и говорят за него“, каза Мбапе в интервю за Movistar.

Още: Килиан Мбапе отвори тема табу и призна: Ако нямах тази страст, футболът щеше да ме е отвратил отдавна

Този сезон Мбапе е в страховита форма,като е изиграл 13 мача за Реал Мадрид във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 2 асистенции. Роналдо пък се състезава за Ал Насър в Саудитска Арабия и преследва границата от 1000 гола в кариерата му, както и атака на световната титла с Португалия на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка.

Още: "Вече е твърде късно": Мбапе разкри, че е бил много близо до трансфер в един от най-големите клубове в Европа