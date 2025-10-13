Войната в Украйна:

"Той е номер 1": Килиан Мбапе със силни думи за Роналдо

13 октомври 2025, 10:37 часа 398 прочитания 0 коментара
"Той е номер 1": Килиан Мбапе със силни думи за Роналдо

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за отношенията си с бившия нападател на испанския гранд и 5-кратен носител на "Златната топка" - Кристиано Роналдо. Мбапе определи Роналдо за "номер едно, еталонът за Реал Мадрид", като добави, че португалецът винаги е бил пример за подражание за него и му е помагал и давал съвети.

Роналдо дава съвети и помага на Мбапе

„Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен. Имам късмет, защото си говорим, той ми дава съвети и ми помага. Той е номер едно, еталонът за Реал Мадрид. Хората все още мечтаят за Кристиано и говорят за него“, каза Мбапе в интервю за Movistar.

Още: Килиан Мбапе отвори тема табу и призна: Ако нямах тази страст, футболът щеше да ме е отвратил отдавна

Килиан Мбапе и Кристиано Роналдо

Този сезон Мбапе е в страховита форма,като е изиграл 13 мача за Реал Мадрид във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 2 асистенции. Роналдо пък се състезава за Ал Насър в Саудитска Арабия и преследва границата от 1000 гола в кариерата му, както и атака на световната титла с Португалия на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка.

Още: "Вече е твърде късно": Мбапе разкри, че е бил много близо до трансфер в един от най-големите клубове в Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Килиан Мбапе информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес