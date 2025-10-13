След наводненията: Държавният резерв дава питейна вода на Бургаско

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 60 480 литра бутилирана изворна вода на Областна администрация – Бургас, съобразно решение на правителството. Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона, съобщават от агенцията.

Общото количество включва:

30 240 литра в бутилки по 1,5 литра;

Още: Дават на Брезник бутилирана питейна вода от държавния резерв

30 240 литра в бутилки по 10 литра.

Водата ще бъде насочена към гр. Свети Влас, община Несебър и гр. Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до сериозни затруднения в достъпа до питейна вода.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предприе незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.

Още: За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"