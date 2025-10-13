Отнеха правото на Израел да участва на Световното по спортна гимнастика

Израел няма да може да участва на предстоящото Световно първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия. Това идва след решение на индонезийското правителство да не издава визи на израелската делегация, ригистрирана за предстощия шампионат в столицата. Турнирът ще се състои от 19 до 25 октомври, а на този етап изглежда, че няма какво да върне Израел на шампионата, като дори Международната федерация по гимнастика (FIG) реагира сдържано на новината.

Индонезия отказва да приеме делегацията на Израел за Световното в Джакарта

"FIG отбелязва решението на индонезийското правителство да не издава визи на израелската делегация, регистрирана за 53-тото FIG по художествена гимнастика, което ще се проведе в Джакарта от 19 до 25 октомври, и признава предизвикателствата, пред които е изправена страната домакин при организирането на това събитие", се казва в кратко изявление на Международната федерация по гимнастика, публикувано в петък.

Международната федерация по гимнастика остана безмълвна, въпреки че има лостове за реакция

В изявлението не се съдържа заплаха за отнемане на събитието от Индонезия, както е предвидено в устава на FIG за случаи, в които домакинът отказва да издаде визи. "FIG се надява, че възможно най-скоро ще бъде създадена среда, в която спортистите от цял свят да могат да се наслаждават на спорта безопасно и с спокойствие", се казва в изявлението.

Действащ световен шампион няма да може да участва на Световното

Решението на Индонезия да откаже визи на израелските спортисти дойде, след като планираното им участие предизвика силна опозиция в най-гъсто населената мюсюлманска страна в света, която отдавна е твърд поддръжник на палестинците. Израел е сред 86-те страни, регистрирани за участие в световното първенство - с отбор, в който се откроява олимпийският шампион от 2020 г. и настоящ световен шампион Артьом Долгопьот.

МОК уж разглежда ситуацията

Иначе Международният олимпийски комитет (МОК) ще разгледа забраната за участие на израелски спортисти на Световното в Джакарта. "Запознати сме с различни изявления относно участието на израелския отбор по спортна гимнастика на предстоящото Световно първенство в Индонезия. Работим, за да разберем по-добре ситуацията с всички заинтересовани страни", цитира ТАСС представител на пресслужбата на МОК.

Интересното е, че през юли израелската федерация по гимнастика заяви, че е получила уверения от индонезийски официални лица, че ще бъде добре дошла на Световното първенство.

