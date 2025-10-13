Изгонен нападател от Левски не спира да бележи за новия си клуб

Българският нападател Александър Колев продължава с добрите си изяви в Китай. Колев, който бе изгонен от Левски през лятото, изигра силен мач за Нантун Жиюн и се отчете с попадение при равенството 1:1 срещу тима на Хъйлундзян Айс Сити в среща от 26-ия кръг на второто ниво на китайския футбол. Така Алекс Колев вече има 6 гола и 3 асистенции в 12 мача за новия си клуб.

Колев започна като титуляр за отбора си и остана на терена до края на срещата. Той се превърна в основен играч за Нантун Жиюн, който е на 6-то място в класирането и изостава на 12 точки от промоция в елита. Алекс Колев не попадна и в сметките на новия селекционер Александър Димитров, който не го повика в националния отбор за мачовете с Турция и Испания.

Левски разтрогна с Алекс Колев през юни, като бе обяснено, че играчът пожелал да разтрогне по взаимно съгласие. Малко по-късно стана ясно, че на Колев му е било съобщено, че не попада в плановете на Хулио Веласкес и на клуба, като ще е по-добре да си намери нов отбор. Спекулира се и дали Колев не е нарушавал дисциплината в тима.

