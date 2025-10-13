Агент 007 без пистолет е като мартини без водка: Непростима цензура на Джеймс Бонд

Легендарният агент 007, лишен от своя пистолет, е като мартини без водка или Шон Конъри без окосмяване по гърдите, възмущава се Neue Zürcher Zeitung. Откакто Amazon придоби правата за филмиране на поредицата за Джеймс Бонд, бяха нанесени корекции, които направиха света на тайните агенти неузнаваем. Компанията от Силициевата долина на технологичния милиардер Джеф Безос ретушира ​​пистолета от старите плакати на Джеймс Бонд и с това превърна актьорите Роджър Мур, Пиърс Броснан и Даниел Крейг, изиграли агента през годините, да изглеждат като манекени в магазин за мъжки дрехи. Елегантни, но напълно безобидни, пише германското издание.

Злодеите от поредица се провалиха до един в опитите си да победят Джеймс Бонд. Единствените, които успяха да го обезоръжат, се оказаха Amazon - добре познатият на всички ни полуавтоматичен пистолет Walther PPK 9 мм просто изчезна от плакатите и на тях пъката на Бонд изглежда вече като изтръпнала, пише изданието.

Едни определят това като "културен вандализъм", други директно го нарекоха "​​цензура".

След яростните критики, Amazon все пак премахна най-нелепите изображения, но Бонд все така остана без оръжие. Ако отнемате пистолета на Бонд, тогава може би ще посегнете и неговия Aston Martin - той работи на бензин, а някои смятат това за дори по-морално осъдително от куршум, пише саркастично вестникът.

А какво ще се случи с всички онези сцени, в които агент 007 целува жени против волята им? А с целия то зи изпит алкохол? Може би на Бонд скоро ще бъде позволено да пие само овесено мляко.

След като в продължение на над шестдесет години филмовата поредица беше семейна собственост, през февруари тази година продуцентката Барбара Броколи предаде последния останал контрол на Amazon. Сега слуховете сочат, че се обсъждат формати на сериали и идеята за жена таен агент. Но никой не очакваше да се стигне чак дотам - Бонд да остане без пистолета си, посочва изданието.

Очаква се търсенето на наследник на Даниел Крейг в главната роля да започне следващата година. А засега премахването на оръжието от плакатите не предвещава нищо добро.

