С главата надолу: Червеният килим и Украйна

Напоследък в България пак се поприсетихме за морал, пак заради поредните случаи на зверски катастрофи. Отварям темата и аз, но в светлината на грандиозно рекламираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. Тази среща беше старателно рисувана като решаващ момент в намирането на изход от войната в Украйна. Война, която пламна на първо място заради много разтегливото понятие "морал". Война, която обаче се заключва в следното:

украинците отдавна поискаха да живеят с възможността сами да избират как да тече животът им, сами да си носят последствията;

Путин не може да го позволи, защото поради много близките връзки с Русия едно такова осъзнаване и начин на живот ще доведе рано или късно до натрупване на енергия в руското общество, което би поискало същото. Стане ли така, край на режима на Царя, който пази всички от „лошия Запад“ и без него светът е свършен. И без петелът да изкукурига ще се съмне – това много хора го забравят.

В съзнанието ми изникват няколко алюзии. Най-натрапчивата – как възпитаваме децата, когато тръгнат на ясла и детска градина. Или как би трябвало. Номер едно цел – да ги научим да не са егоистчета. Защото егоизмът е генетично заложен – от времената, в които сме се борили за живота си всеки ден, час и дори минута, със сурови природни условия. В крайна сметка сме оцелели или сме се развили като доминиращ вид на планетата, защото сме се научили да действаме заедно, стимулирали сме се да мислим и изобретяваме, за да става животът ни по-добър.

От обуздаването на егоизма идват и други ценности, на които възпитаваме децата си. И нито една от тях не е детето ни да иде и да пребие друго дете, защото то не иска да си играе с него. Когато това се случи, даваме да се разбере, че така не може.

Обаче живеем в свят, в който егоистичен сополанко пребива някого, защото не иска да си играе с него. Да, за Путин и Украйна става въпрос. И в свят, в който има достатъчно объркани от това хора, които защитават това положение на нещата, тази ценност, да я нарека така от научна гледна точка. Защо? Путин много бил силен и нямало как иначе.

Дори няма да обяснявам колко безумна е логиката, че който и да е на този свят може да се справи сам срещу всички. По-страшното е друго – по-голямата част от този свят възпитава децата си да помагат, а не да мачкат другите, но много често лидерите на този свят са хора, които разбират живота като това да мачкаш. Оправданието – иначе ще бъдеш смачкан.

Хайде тогава да спрем да учим децата си да бъдат добри и помагащи. Съгласни ли сте? Не? Защо не – нали Путин е голям пич, лидер, президент, защото убива наред в Украйна? Или пък не е – всъщност е диктатор и дребно жалко човече, независимо колко фалшименто, истински и искрено заблудени хорица по социалните мрежи са готови да те псуват, ако го кажеш. Над 3,5 години пълномащабна война и още 8 "скрита" достатъчно го доказаха – който има очи да види, уши – да чуе и глава – да помисли, го е разбрал. Само докладите на различни служби на ООН добре показват за какво става въпрос:

За Путин – червен килим. За Зеленски – скандал. Резултатът от "усилията" на Доналд Тръмп досега. Похвално, че опитва – а трябва ли да се радваме и да изпадаме в делириум, че опитва, когато рисува такава картина? Вие много ли се радвате като някой дойде да ви налепи плочки в банята и половината изпопадат – нали е опитал, защо се сърдите?

Както и Ковид, но всъщност в много по-голяма степен, войната в Украйна постави на изпитание не просто ценностите, които трябваше да водят света след Втората световна война, но и здравият ни разум. За разлика от Ковид обаче, който беше нещо непознато, човечеството има далеч по-голям опит с войните. И трябваше да е разбрало, че който пали война, който атакува, не го прави за доброто на останалите, а за свое собствено.

Е, и този път не сме разбрали. Пък за финал – държавният секретар на САЩ Марко Рубио (все едно премиер) обяснява пред CNN как така Зеленски като идва в Белия дом Тръмп се държи като побойник, а когато идва Путин – усмивки, червен килим и "оглушаване" при въпроса кога ще спре да избива цивилни в Украйна. И това при положение, че Тръмп има оръжия да въздейства на Путин – санкции срещу купуващите руски петрол. Тръмп няма да притиска и заплашва Зеленски (жертвата) да отстъпи пред Путин (агресора), увери Рубио. Докато не видя действия, а не думи, не вярвам - Още: "Ще спрете ли да убивате цивилни?": Жестът на Путин при въпрос в Аляска (ВИДЕО)

п.п. За всички путински тролове специално – Бенямин Нетаняху е толкова военнопрестъпник, колкото и Путин. И двамата трябва да се изправят пред Трибунала в Хага

