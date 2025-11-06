С протести по имейла: Накривихме им бюджета

Будни граждани откликнаха на няколко призива в социалните мрежи и засипаха с имейли Министерството на финансите, други ведомства и ... клетите медии. В имейлите се изразява несъгласие с проектобюджета за 2026 година. Тексът им е сходен, да не кажем един и същ. Аргументите им са смислени. Въпросът е доколко са достигнали до умовете и сърцата на адресатите. Защото в първия случай произвели такъв бюджет умове очевидно нямат, а в липсата на сърца се убеждаваме всеки ден. Въпросът е също така докъде ще доведе тази форма на протест.

Не ме разбирайте погрешно. Уважавам правото на недоволство на всеки човек. Уважавам и правото му на доволство. Но в случая бомбардировката с еднакви имейли прилича повече на това да сложиш един лайк под събитие или протест, организиран във Фейсбук, и после нито да отидеш, нито да го споделиш.

Понякога успявахме

Протестът не е само форма на себеизява. Човек протестира с надеждата от това все пак да има някакви последици. Иначе енергията се губи, имаме опита от всички протестни вълни по време на прехода, които никога не доведоха нещата до край. Все пак в някои случаи те успяваха:

1989-1990 г. - падна режимът на Тодор Живков

Както виждате, има ефект от протестите. Но когато се случват на площада, а не по имейла или само в социалните мрежи. И когато от тях има реален, видим ефект.

Изтрил ги е някой чиновник

Защото какво ще се случи със злополучните имейли? Най-много да са създали работа на някой държавен чиновник, който отговаря за имейлите. Най-много да е видял зор, докато ги трие и ги е отбелязал като спам.

Колкото до медиите, големите телевизии и радиа просто не им обърнаха внимание. Протестът го нямаше в емисиите им. Но медии като Actualno.com, които уважават всяка проява на гражданското общество, ги отразиха: Вижте ТУК и ТУК. Гласът на протестиращите е чут, макар и не много силно. Това все пак е малка утеха.

По-силно се чу гласът на икономистите, финансистите и политиците от опозицията, които също остро критикуваха бюджета. И даже сполучливо и с основание го подиграваха.

Работодателите го направиха

Чу се и гласът на работодателите и бизнеса, които, пак от недоволство от сметка № 1 на държавата за догодина, провалиха заседанието на Тристранката, като просто не влязоха. И сега не е ясно дали правителството ще внесе в петък бюджет, който не е минал през социалните партньори.

Иначе лидерът на партията-мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че корекции в бюджета няма да се правят. Остава ни само да кажем язък за имейлите.

Друго щеше да е, ако изпращачите им бяха отишли на място, пред Министерството на финансистите, пред Министерския съвет и парламента.

Протестът е нещо лично. Човек го прави с лицето и името си. Не в анонимната мрежа. И не във виртуалното пространство.

Защото ако е така, ефектът очевидно е "накривихме им бюджета".

Автор: Спасиана Кирилова