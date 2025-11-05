Вечната дружба с Кремъл държи Скопие далеч от ЕС

Няма по-глупава политика от тази да рeжеш клона, на който седиш. Точно това прави Скопие - заяжда се с България, без да си дава сметка, че от добрите ни взаимоотношения зависи влизането на Северна Македония в Европейския съюз.

Вчера Брюксел за пореден скастри македонските управници, като им обясни бавно и разбираемо, че ако не впишат българите в конституцията на страната, няма да видят еврочленство. Онези обаче едно си знаят и все това си баят.

Човек се чуди дали наистина искат в Европейския съюз или просто играят с отдавна раздадените от Коминтерна карти. Днес тази игра е изцяло в интерес на Кремъл. И никой македонец няма да бъде допуснат до европейски паспорт, защото е потенциален троянски кон на Москва. Още: Новият еврокомисар по разширяването: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията

Дори Албания ги изпревари

Докато не проумеят това и политиците в Скопие, и редовите граждани на РСМ, няма да има развитие на македонската евроинтеграция. Да, Мицкоски ходи да си говори с кого ли не, но каквото и да прави, нещата опират до реалния напредък в преговорите.

За ужас на Силяновска и на Мицкоски Албания е преди тях. Молдова също. Украйна пък по ред причини има вече съвсем реални шансове. Както сами виждаме, това са все страни, държащи на достойнството си и не позволяващи на Путин да определя бъдещото им развитие.

Колкото до Северна Македония, там нещата се развиват със скоростта на бавно сварен охлюв - само той си мисли, че пълзи. На практика е лишен дори от такава възможност. Още: Денят за късане на български паспорти в Скопие май няма да е скоро. Ако изобщо дойде

Европа не вярва на сълзи, особено московски

Всички европейски лидери са наясно, че сълзите, които Мицкоски рони за "македонското малцинство" в България, са московски. Никой друг няма интерес от напрежение между двете страни, освен Русия. А тя в момента се е изправила озъбена срещу Европа и търси съмишленици, готови също да се озъбят.

Къде обаче да ги намери? Даже в Турция е трудно. Остават само държави от бившия соцлагер, изпитващи носталгия по сателитното си минало. Белград е много по-близо до сърцето на Москва, отколкото София. Винаги е било така и така ще си остане. Но от това произлизат други неща, като например идеалната възможност за Путин да пробва доколко има влияние в региона. Още: Признаваме и Луната като вековна македонска идентичност и нема да я делиме

Някого го устройва да е задният двор на ЕС

Вероятно в Скопие ги устройва страната им да е задният двор на ЕС и никога да не стане пълноправен член. Как иначе да си обясним дългогодишния отказ от спазване на елементарни отговорности? Все едно насила ги кара някой да влизат в ЕС - така се държат братята край Вардаро.

Само че този инат ще им изиграе лоша шега. Ще ги направи смешни и жалки в очите на собствените им деца, защото Русия никога няма да си върне на Балканите позициите, които е имала. Коминтернът, комунизмът и цялата им управленска паплач отдавна са в историята.

Днес, ако искат да са адекватни на очакванията на собствения си народ, политиците в Скопие трябва да предприемат реални действия. И да не се правят на ощипани моми. А какво значи това - със сигурност отлично разбират. Още: Идентитетот и язикот ќе ги бараме друг пат

Автор: Стефан Стефанов