Прегазиха куче пред Народното събрание, посрещат там и волейболистите, има също фестивал на саламуреното сирене

Прегазиха куче точно пред Народното събрание по особено мъчителен начин. Извършителят е направил това с изключителна мерзост и жестокост.

Станалото далеч не е изолиран случай. На още няколко места в София и извън нея се е случило същото престъпление - сгазени животни има пред Съдебната палата, пред ВСС, пред карцерния арест на Софийския градски затвор. Там например в момента лежи кметът на Варна - без да бъде осъден, месеци наред, в един безкраен процес като в кафкиански роман или съдебният лабиринт на държавата с главно Д. Ами, на същото място е сгазено куче.

Обаче няма кой да отиде да протестира. Няма кой да каже "Не", да изкрещи нещо на тези места, където животните лежат в прахта. Затова ви информираме - къде са тези ключови точки, очакващи гнева на гражданите.

Но може вие да сте коравосърдечни хора. И това да ви трогва малко и недостатъчно, за да излезете на протест. Обаче обичате спорта. И много се радвате, когато българските спортисти постигнат световен успех. Ами, има една радостна новина. Българските лъвове ще се срещат със своите почитатели. Елате на един малък празник с големите победители - планът на нашите момчета е да се разходят от Орлов мост през Народното събрание, та чак до Министерски съвет и после няколко пъти обратно. Те канят всички граждани на тази тържествена разходка и даже са издействали от общината позволение да блокират маршрута. Единствената им молба е да вземете домати, яйца. Искат нашите момчета да се вдъхновите от тях, да видят и те, нашите шампиони, как българският народ може да хвърля и изстрелва сферични предмети в определена посока. И така заедно да се празнува параболата на българския дух.

Но вие може и от спорт да не се интересувате. Може да сте темерути, какво толкоз. Нищо да не изтръгва от вас ни гняв, ни радост. В такъв случай все пак помислете за фестивала на саламуреното сирене. Той се организира в рамките на цяла седмица под сградите на политическата и съдебна власт. Ще има саламурено сирене, различни вкусотийки за хапване, греяно вино и една специална изненада. Коя е тя? Най-дългото хоро. Планът е да се извие от Съдебната палата до Сметната палата - за къде без вас? Таман скоро иде Нова година, да порепетирате за дунавското. Че, нали, с всяка Нова година поставяме Ново начало. Елате и не се стеснявайте: хубаво е хората да се събират на едно място. Дори и за темерути като вас ще се намери нещо интересно. После да не кажете, че не сме ви казали.

Автор: Райко Байчев