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Десетки загинали при падането на автобус в пропаст в Южна Африка (ВИДЕО)

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Десетки загинали при падането на автобус в пропаст в Южна Африка (ВИДЕО)
Снимка: iStock/Guliver

Най-малко 45 души загинаха при падането на автобус от мост Република Южна Африка, предаде Франс прес. Автобусът е паднал от височина от петдесет метра от моста и се е разбил на дъното на урва, предаде БТА.

В автобуса е имало пътници от Ботсвана за Мория в северната част на Република Южна Африка, обяви южноафриканското министерство на транспорта. Един човек е пострадал сериозно при пътния инцидент

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