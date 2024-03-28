Десетки загинали при падането на автобус в пропаст в Южна Африка (ВИДЕО)
В автобуса е имало пътници от Ботсвана за Мория в северната част на Република Южна Африка, обяви южноафриканското министерство на транспорта. Един човек е пострадал сериозно при пътния инцидент
BREAKING: 45 people die in a bus crash. One 8 year old survived. Bus was traveling from Botswana to Moria. Bus caught fire when it crashed and it’s believed most people perished to death. #eNCA #Easter pic.twitter.com/oRSiEsEU6J— Heidi Giokos (@HeidiGiokos) March 28, 2024
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Редактор:
Елин Димитров
Етикети: автобус автобусна катастрофа Южна Африка