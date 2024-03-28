Десетки загинали при падането на автобус в пропаст в Южна Африка (ВИДЕО)

В автобуса е имало пътници от Ботсвана за Мория в северната част на Република Южна Африка, обяви южноафриканското министерство на транспорта. Един човек е пострадал сериозно при пътния инцидент

BREAKING: 45 people die in a bus crash. One 8 year old survived. Bus was traveling from Botswana to Moria. Bus caught fire when it crashed and it’s believed most people perished to death. #eNCA #Easter pic.twitter.com/oRSiEsEU6J — Heidi Giokos (@HeidiGiokos) March 28, 2024