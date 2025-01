Френските войски официално се изтеглят от Чад (ВИДЕО)

В петък в Чад се проведе церемония, на която беше отбелязано официалното изтегляне на френските войски от централноафриканската държава. На церемонията френската държава официално предаде основната си военна база в Нджамена, столицата на Чад. Така бе отбелязан краят на 125-годишното нвоенно присъствие на Франция в страната. Новината съобщи китайската държавна информационна агенция Xinhua. Това стана след като през ноември 2024 г. Чад обяви края на своето споразумение за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната с Франция. На 10 декември някои френски войски започнаха да напускат Чад.

По-късно на 31 декември 2024 г. Махамат Деби обяви окончателното изтегляне на френските войски от страната до 31 януари 2025 г.

French soldiers officially leave #Tchad. What a time to be alive… Thanks to the Great @marechalmidi. Long Live Our Maréchal. pic.twitter.com/jd9zU29FtS