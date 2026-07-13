Падна в басейн: 4-годишно дете е в критично състояние в Гърция

4-годишно дете е на лечение в детско интензивно отделение в Солун, след като е паднало в плувен басейн в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на местни медии. Според ERTnews детето за кратко се е скрило от погледа на членовете на семейството, преди да падне в басейна. Роднини са извадили детето от водата в безсъзнание и са го отвели в болницата в Кастория, след като то е получило сърдечен арест.

Лекарите успяха да го спасят

Лекарите в болницата извършиха продължителна кардиопулмонална ресусцитация (CPR) и успяха да съживят детето. Детето беше интубирано и преместено в Солун за по-нататъшно лечение чрез координирани усилия с участието на Националния център за спешна помощ (EKAB) и местните власти.

Състоянието на детето се следи отблизо и е описано като критично, но стабилно.

Инцидентите в басейни

Припомняме, че в първите дни на юли шестгодишно дете почина в плувен басейн в комплекс за отдаване под наем в Южна Гърция, докато майка му почистваше помещенията, предаде гръцкото издание Kathimerini. 32-годишната жена е взела момчето със себе си на работа и се смята, че то се е отдалечило, докато тя е чистила, и е накрая мъртво в басейна. Инцидентът е станал близо до Пилос в югозападната част на Пелопонес. Припомняме, че на 24 юни 10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн и унас и по-конкретно в Ахелой. На 15 юни петгодишно дете беше хоспитализирано в тежко състояние в болница „Света Мария“ в румънския град Яш след като се е давило в общинския басейн, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. ОЩЕ: Майка му го взе със себе си на работа: Трагедия с 6-годишно дете в басейн в Гърция