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Жокер от Мъри: Стоилов подсказа на Лудогорец за новия треньор

13 юли 2026, 15:11 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: ТикТок
Жокер от Мъри: Стоилов подсказа на Лудогорец за новия треньор

След дългата история около раздялата с Пер-Матиас Хьогмо, Лудогорец най-накрая назначи официално своя нов треньор - немския специалист Томас Райс. Той идва от турския Самсунспор, където през последния сезон се конкурираше с Гьозтепе на Станимир Стоилов за място в Европа. Според колегите от "Мач Телеграф", от Разград са се допитали именно до Мъри, за да са убедени в избора си за нов старши треньор.

Лудогорец се е допитал до Мъри Стоилов за Томас Райс

През миналия сезон, Гьозтепе на Мъри Стоилов и Самсунспор на Томас Райс спореха за петото място в Съперлигата на Турция. То е последното в местното първенство на южната ни съседка, което дава право на участие в Европа. Но и двата тима не успяха да го достигнат, като Истанбул Башакшекир ги изпревари. Истанбулци завършиха с 57 точки, "гьоз-гьоз" имаха 55, а възпитаниците на Райс - 51. Според източниците, Лудогорец се е свързал именно с Мъри Стоилов, за да се убеди в правотата на избора на Томас Райс за ноя треньор.

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Томас Райс

Мъри е дал положителна оценка за Райс

Стоилов е дал положителна оценка за доскорошния си съперник, като това е убедило ръководтсвото на Лудогорец, че Райс е правилният човек. "Орлите" вече официално назначиха немския специалист. Най-важните имена в неговия щаб са нидерландецът Тон Локхоф и босненецът Даниел Зенкович. Локхоф е водил НАК Бреда, Екселсиор и ВВВ-Венло, а като помощник треньор е бил в Ред Бул Залцбург, ПАОК, Щутгарт, Волфсбург и Самсунспор. Зенкович е бил част от щабовете на Вердер Бремен, Брюж и РБ Лайпциг.

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Станимир Стоилов Лудогорец Първа лига Гьозтепе Суперлига на Турция Самсунспор Томас Райс
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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