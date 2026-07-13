Некадърни съдии или сценарий като в кеча: Как въобще Аржентина е на 1/2-финал?! (ВИДЕО)

Как Лионел Меси и Аржентина стигнаха до 1/2-финалите на Мондиал 2026? Според Иво Вецев, спортен журналист, това се е случило не само с футболни достойнства, но и с тенденциозни съдийски отсъждания в полза на "гаучосите". Според него, има два варианта за слабото съдийство - или главните арбитри и реферите на ВАР са наистина некадърни, или пък всичко се случва заради предварителен сценарий по примера на кеча, който да отведе Меси и Аржентина до нов финал.

Всички спорни ситуации се свирят в полза на Аржентина

"Този път нямаше скандално решение в полза на Аржентина. Червеният картон е заслужен. Имаше фал срещу Емболо, но 5 секунди по-рано. Нямам идея как главният съдия не го видя в реално време. Ако го беше видял в реално време, може би нямаше да му покаже втори жълт картон за симулация. Всички ситуации 50/50 бяха обсъждани в полза на Аржентина, дори и тези 70/30 пак отиваха в полза на Аржентина", започна Иво Вецев, който отбеляза, че 90 минути не е бил показан нито един жълт картон на "гаучосите".

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Има ли тенденциозност в съдийството в мачовете на Аржентина?

"Не мога да си обясня съдийството. Има два варианта: или са изключителни некадърници и съдиите, и ВАР, или всичко да е като в кеча - по сценарий. Но не би трябвало да е така. Но ето, имаме факт. Първият, вторият, третият и четвъртият в ранглистата на ФИФА за пръв път стигат едновременно до полуфинал на световно първенство. И смея да твърдя категорично, че Аржентина бе добутана до там. Като започнем с изключително лесния поток, минем през мача с Швейцария..."

"От полуфиналистите Аржентина играе най-противния футбол. Ромеро няма картон на това първенство по някаква причина, което е абсолютен фарс", добави още Иво Вецев. Какво още каза той и неговите колеги в предаването "Точно попадение" - гледайте в YouTube:

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