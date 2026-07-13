Проучване: Учените може да са изчислили погрешно прага на глобалното затопляне

Преди десетилетия учените установиха праг за глобално затопляне, след който последиците от изменението на климата биха станали катастрофални. В продължение на години политиците бяха призовавани да предприемат спешни действия в областта на климата, за да избегнат преминаването на този праг. Но, както съобщава Popular Mechanics , ново проучване на австралийски учени предполага, че човечеството може би вече е преминало критичния праг.

Праг на глобалното затопляне

Изданието припомня, че след Парижкото споразумение за климата през 2015 г. международната общност си е поставила ключова цел: да предотврати средното дългосрочно затопляне да надвиши прединдустриалните нива с 1,5°C. Този праг се счита за праг, след който рисковете за екосистемите и човечеството се увеличават значително.

Изследователи от Океанския институт към Университета на Западна Австралия обаче са стигнали до заключението, че този праг може да е бил превишен още през 2020 г. За целта те са анализирали шест склероспонгии - морски гъби, които растат изключително бавно и натрупват информация за климата от минали векове в своите варовикови скелети. Използвайки съотношението стронций към калций, учените са реконструирали температурите на океана, започвайки около 1700 г.

Учени: Горещи вълни удрят страните с умерен и студен климат до 2050 г.

В публикацията се отбелязва, че този метод ни позволява да погледнем значително по-назад в миналото, отколкото преките измервания на температурата на морето, които се провеждат едва от средата на 19-ти век. Ето защо Междуправителственият панел по изменение на климата използва периода 1850–1900 г. като прединдустриална база за настоящите си оценки.

Според авторите на изследването, глобалното затопляне може да е започнало приблизително 80 години по-рано от настоящите оценки на Междуправителствения панел по изменение на климата, а нивото на затопляне през 2020 г. вече е надвишило прединдустриалните нива с 1,7°C.

Както обаче отбелязва изданието, не всички учени са съгласни с тези заключения.

„Трудно е да се повярва на твърдението, че инструменталните наблюдения са неправилни, базирани на данни за палеогъби от един регион на света... Честно казано, за мен това няма никакъв смисъл“, отбелязват учените.

Други изследователи също смятат, че са необходими допълнителни данни от други части на световния океан, за да се преразгледат настоящите климатични оценки.

Въпреки противоречията около новото проучване, Popular Mechanics посочва, че все повече научни изследвания показват, че климатът се приближава до прага на затопляне от 1,5°C.

„За да запази планетата за бъдещ живот, човечеството трябва незабавно да намали емисиите – в края на краищата, морските гъби ни го казват“, заключава публикацията.

Глобалното затопляне е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството. Учените предлагат различни методи за борба с този проблем, някои от които може да изглеждат доста радикални. Наскоро изследователи от Технологичния институт в Рочестър предложиха собствено решение на проблема - да взривят над 1600 термоядрени бомби под вода, пише T4.

Учените смятат, че това би могло да помогне за ускоряване на естествения процес на отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата. Те твърдят, че термоядрените експлозии биха могли да допринесат за бързото разрушаване на силикатни скали като базалт, което би помогнало за свързването на въглеродния диоксид и отстраняването му от атмосферата.

Учени предлагат да се взривят 1600 термоядрени бомби, за да се спаси човечеството от глобалното затопляне