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Христо Янев прави промени навсякъде по терена за Европа: С какво ще изненада Дери?

13 юли 2026, 15:46 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Янев прави промени навсякъде по терена за Европа: С какво ще изненада Дери?

В първия си мач в Лига Европа за този сезон, ЦСКА победи с 3:2 Дери Сити, но с не до там убедителна игра. Най-големи проблеми "червените" имаха в защитата. Според колегите от "Мач Телеграф", именно затова старши треньорът Христо Янев ще направи цели 4 промени в статровия състав, като те ще бъдат разпръснати навсякъде по терена. Очаква се да има по една промяна в защитата и нападението и две в халфовата линия.

Христо Янев прави по една промяна в защитата и атаката

Христо Янев е решил да направи една от промените си в защитата, като най-проблемна линия. Факундо Родригес, който беше титуляр в София, ще бъде заменен от новото попълнениен Жан-Филип Гбамин. Националът на Кот д'Ивоар играе като дефанзивен халф, но последния сезон беше използван най-вече като централен защитник. В другия край на терена също ше има една промяна. Янев отново ще заложи на дуо в атаката, но този път голмайсторът Йоанис Питас ще си партнира с друго от новите попълнения - Жоел Цварц. В първия мач срещу Дери до кипъреца стратира Леандро Годой, но в контролите Цварц изглеждаше като по-добър партньор за Питас.

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Жоел Цварц и Христо Янев

Янев сменя половината халфова линия

В средата на терена Христо Янев отново ще заложи на ромбова формация. Макс Ебонг, който пропусна първата среща заради наказание, ще застане на върха на постройката за сметка на Исак Соле. А обявеният за най-добър играч на ЦСКА за миналия сезон Джеймс Ето'о ще се заврне в титулярния състав отдясно на фигурата, на мястото на Петко Панайотов.

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Лига Европа ЦСКА Христо Янев Дери Сити
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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