За пръв път: Астрономи чуха „шепота“ на космически „призраци“ след унищожаването на звезди

Японски учени постигнаха пробив в космическите изследвания, като за първи път засекоха сигнала от неуловим поток от частици, произведени от експлозии на свръхнови в продължение на милиарди години.

Сигнал от дифузния неутринен фон на свръхнови

Астрономи за първи път засекоха сигнала от дифузния неутринен фон на свръхнови, използвайки един от най-големите неутрино детектори в света, Super-Kamiokande, разположен в Япония. По този начин, според учените, те са потвърдили връзката между неутрино и експлозиите на свръхнови, които са причина за смъртта на звездите.

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Съществуват много видове свръхнови, но това изследване се фокусира върху свръхновите със свиване на ядрото. Те възникват, когато сливането на водород в ядрото на масивни звезди спре. Когато тези звезди вече не могат да произвеждат химични елементи, по-тежки от водород и хелий, те губят способността си да произвеждат енергия, за да противодействат на собствената си гравитация. Ядрото на звездата се свива и настъпва експлозия.

Енергията от експлозията се пренася в космоса под формата на частици светлина, както и неутрино. Но въпреки че свръхновите експлодират всяка секунда в продължение на около 13 милиарда години, произвеждайки неутрино, които се натрупват като дифузен неутрино фон на свръхновите, този сигнал е твърде слаб, казват учените, и е по-скоро като шепот, отколкото като писък.

За да „чуят“ този шепот, изследователите анализирали близо 14 години данни от неутринен детектор. Те открили неутринен сигнал, който съответства на очакваното от дифузен неутринен фон от свръхнова. Откритието все още се нуждае от потвърждение, въпреки че учените смятат, че това е първият досега сигнал за дифузен неутринен фон от свръхнова.

Това откритие е важна стъпка напред в разбирането на живота и смъртта на звездите и как те изпълват космоса с елементи, по-тежки от водород и хелий. То би могло също така да ни помогне да разберем по-добре как се раждат черните дупки и неутронните звезди, когато масивни звезди умират.

Междувременно стана ясно, че астрономи са засекли далечен лазерен сигнал в Космоса. Откритието може да ни помогне да разберем как се формират и сблъскват галактиките. Международен екип от астрономи от Университета на Претория в Южна Африка използва радиотелескопа MeerKAT, за да засече необичайно силен микровълнов сигнал.

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Той произхожда от разстояние от приблизително осем милиарда светлинни години. Според изследователи в онлайн архива „ arXiv “, този сигнал е едно от най-енергичните явления от този вид, наблюдавани някога. Това се случва, когато галактиките се сблъскват.

Според изчисленията на изследователите, радиацията произхожда от система от сливащи се галактики, наречена HATLAS J142935.3–002836. По време на такива сблъсъци огромни газови облаци се компресират. Това възбужда молекулите, излъчващи усилени микровълни. Експертите класифицират измерения сигнал като т. нар. хидроксилен мегамазер, вид естествен радиолазер.

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