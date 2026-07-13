Кабинетът "Радев":

Туризмът в РСМ: Сръбските туристи са повече от българските

13 юли 2026, 15:39 часа 327 прочитания 0 коментара
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Туризмът в РСМ: Сръбските туристи са повече от българските

През май тази година в Северна Македония са регистрирани 131 723 туристи, от които 106 756 чуждестранни и 24 967 местни, предаде македонското издание "Независен", позовавайки се на Държавната статистическа служба. Броят на нощувките през май е бил 236 727, от които 75,8% са от чуждестранни туристи и 24,2% от местни туристи. В периода януари - май 2026 г., в сравнение със същия период на предходната година, общият брой на туристите се е увеличил с 2,6%. Наблюдава се намаление с 4,4% сред местните туристи и увеличение с 4,9% сред чуждестранните туристи.

В периода януари - май 2026 г., в сравнение със същия период на предходната година, общият брой нощувки се е увеличил с 1,0%. Наблюдава се намаление с 4,1% сред местните туристи и увеличение с 3,3% сред чуждестранните туристи.

Сръбските туристи са повече от българските

Най-голям брой чуждестранни туристи са били от Турция. 34 681 турци са посетили Северна Македония. Следват туристите от , Германия, които са 9 578.

Сръбските туристи са повече от тези от България. Туристите от Сърбия в югозападната ни съседка са 7 605, докато от  България 4 858.

Може би не е случайно, че в Охрид ще има съвместни македоно-сръбски полицейски патрули. ОЩЕ: "Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид

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Сърбия Северна Македония сръбски свят туризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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