Кървави протести в Мароко. Каква е предисторията на недоволството (ВИДЕА)

"Здраве и образование" - това бяха най-често чуваните думи по време продължаващите протести в Мароко, продължаващи вече няколко дни в цялата страна. В столицата Рабат снощи демонстрацията приключи мирно, но в южната част на Мароко се е проляла кръв. По информацията на Рашид Ел Халфи, говорител на Министерството на вътрешните работи трима души са били убити от жандармеристи „при самозащита“, докато се опитвали да „щурмуват“ жандармерийска бригада в южната част на страната.

Причината

Безпрецедентните по своята спонтанност протести организирани от GenZ 212, които започнаха в средата на месец септември в няколко града след смъртта в държавната болница в Агадир (южната част на страната) на осем бременни жени, приети за цезарово сечение, рязко ескалираха през последните 48 часа. „Хората искат здраве и образование“, скандираха десетки протестиращи на 2 октомври, развяващи марокански знамена в търговската част Агдал в центъра на Рабат, столицата на Мароко, където демонстрацията приключи мирно. Според местната преса, други мирни събирания са се провели в икономическата столица Казабланка (запад), Маракеш (централен запад) и Агадир, водени от тази група, чийто основатели са неизвестни, със 150 000 членове на страницата си в Discord и който се представя като група от „свободна младеж“ без политическа принадлежност. Преди тази нова вечер на мобилизация, групата подчерта, че „отхвърля всички форми на насилие, вандализъм или безредици“ и призова демонстрантите „да уважават мирния характер“ на движението.

🚨BREAKING🚨:MOROCCO PROTESTS ESCALATE 🇲🇦 ⚠️



Thousands took to streets across Morocco demanding better jobs, education, and healthcare. Violence left 2 dead, 23 civilians and 263 officers injured, and 400+ arrested. Protesters criticize government spending on 2030 World Cup. pic.twitter.com/joppWjLNuR — The_Independent (@TheIndeWire) October 2, 2025

Искаме болници

„Искаме болници, не само стадиони“, скандираха младежите в Рабат вчера, повтаряйки същите лозунги, които скандират от началото на протестите си. Стотици други се събраха в Казабланка и Агадир, според предавания на живо от марокански медии, използвайки същото послание. GenZ 212 (като телефонния код на Мароко) се описва като „пространство за дискусии“ по въпроси „като здравеопазване, образование и борба с корупцията“.

Групата твърди, че действа от „любов към отечеството и към крал“ Мохамед VI, в страна, белязана от дълбоки неравенства, както териториални, така и между публичната и частната система. В Мароко са предприети няколко здравни реформи, но „тези постижения (...) остават недостатъчни за справяне с дефицитите в сектора“, призна министърът на здравеопазването Амин Техрауи пред парламента. Премиерът Азиз Аханнуш, чиято оставка искат протестиращите, потвърди желанието на изпълнителната власт да „отговори на социалните искания“ на младите хора и „готовността си да се ангажира с диалог“, предаде БГНЕС.

In Morocco, GenZ, anger has erupted over the government’s choice to spend billions on hosting the 2030 FIFA World Cup instead of focusing on pressing social needs.



📌 For context: in September, youth-led protests in Nepal forced a change of government. pic.twitter.com/e2G0bFDNZZ — Faria (@eyeFaria) October 2, 2025

Насилие

Ден преди това властите за първи път разрешиха протеста на групата, която събра стотици млади хора в Казабланка и в големите градове Танжер и Тетуан (север). Малко след това избухна насилие, особено в Сале, града-близнак на Рабат, където хора с качулки подпалиха две полицейски коли и банков клон. „Младите хора, които видях да вандализират и чупят неща в Сале, нямат нищо общо с младите хора от GenZ 212. Те са бандити, които дойдоха с намерението да вандализират“, каза пред АФП Хичам Мадани, жител на града. Насилието от сряда вечерта, в което участваха голям брой непълнолетни, остави над 350 ранени, предимно сред полицаите, и причини „значителни“ материални щети на 271 правителствени превозни средства и 175 частни автомобила, според Министерството на вътрешните работи.

Близо 80 административни, здравни, охранителни, банкови и търговски учреждения бяха унищожени или опожарени. Във вторник забранените демонстрации доведоха до първоначални сблъсъци с органите на реда, особено в Ужда (изток) и Инзеган (юг), в резултат на което бяха ранени близо 300 души, най-вече сред полицията, и бяха арестувани над 400 души.

