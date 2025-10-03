"Хемусгейт" и 54 милиона в кеш: Прокуратурата скрила промени в обвинението, с което хитро блокира всички обжалвания

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) не е имала възможност да обжалва актовете на прокуратурата по делото "Хемусгейт", тъй като кадровиците не са уведомили държавата за промени в обвиненията. По този начин регионалното министерство отговаря на въпрос дали следят хода на досъдебното производство, заедно с АПИ, и дали е имало процесуална възможност за обжалване на актовете на прокуратурата, става ясно от писмо на министър Иван Иванов до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показа справка на Actualno.com в архивите на НС.

Всъщност се оказва, че след извършена проверка в АПИ не са постъпвали уведомления за промяна в обвиненията от страна на прокуратурата, с което е блокирана възможността за процедурни обжалвания по повод първоначално проектообвинените лица.

Припомняме, че в мегаразследването на Антикорупционният фонд (АКФ) по казуса "Хемусгейт" бяха публикувани имена на хора и фирми, които са присъствали в първоначалния проект за обвинителен акт, а от данните стана ясно как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, но прокуратурата смачква делото. Оказва се, че през есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн. лв., предназначени за строителството на автомагистрала "Хемус". Въпреки това обаче обвинителният акт така и не влиза в съдебна зала, а Занев и другите прокурори, водили разследването, са отстранени.

Докъде е разследването?

По темата от партия "Да, България" настояха в парламента да бъде създадена временна анкетна комисия за автомагистрала "Хемус", а целта на комисията ще е да установи всички факти и обстоятелства по този случай, за да може да знаят българите защо не се движат по АМ "Хемус".

Иначе по данните от разследването става ясно, че основен обвиняем по делото е бившият футболен съдия Борислав Колев. Той беше обвинен за изпиране на над 54 млн. лв., предназначени за строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус". В края на 2021 г. стана ясно, че Колев е човекът, при когото са пристигнали всички пари, изтеглени на десетки трансакции между юни 2020 и септември 2021 г., след като са били пренасочени по сметки на кухи фирми. Според прокуратурата Колев е участвал в създаването на мрежа от такива фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители.

Обвиняемият за пране на пари по делото започна да посочва и други участници в схемата още през май 2022 г. Той е съобщил кой е човекът, който е вземал парите, след като са били теглени от банката. Разказал и за друг мъж, който е организатор в схемата - Георги Георгиев. Твърди, че той го е придружавал при тегленето на милионите от сметки на кухи фирми.

Графика: АКФ

Още 8 души получиха обвинения. Деветимата бяха обвинени за ръководене и участие в организирана престъпна група, длъжностни присвоявания и пране на пари. Двама бивши вътрешни министри - Бойко Рашков и Иван Демерджиев заявиха, че пари за изграждането на „Хемус“ са били влагани в строежа на хотел: Рашков показа снимки: Парите за "Хемус" са отишли за луксозни вили.

Какво следва?

Разследването за източените милиони приключи през август 2023 г., но и до момента няма почти никаква яснота какво се случва оттук насетне. Едва през юни 2025 г. излезе информация, че делото е разделено, а междувременно част от обвиненията за длъжностно присвояване са били свалени, според в. "Сега". АКФ посочва, че това е процесуален похват, често използван за "смачкване" на чувствителни казуси.

В първа част от новото си разследване екипът на Антикорупционния фонд разказа как Ивайло Занев е щял да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда, но е бил отстранен от делото от по-горно ниво в прокуратурата. Впоследствие той оспорва отстраняването си пред всички институции в държавното обвинение и дори сигнализира за престъпления, евентуално извършени от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и други прокурори - във връзка с разследването. Системата на наказателно правосъдие обаче не реагира по никакъв начин, а обвинителният акт, който Занев подготвя, така и не достига до съдебната зала. В епизод №1 АКФ разкри и любопитни имена, които попадат в казуса - включително такива, свързвани с "Осемте джуджета".

Снимка: АПИ

Преди ден Антикорупционният фонд публикува в цялост проекта за обвинителен акт на прокурор Занев с посочени общо деветима обвиняеми, сред които като организатор и ръководител е посочен Христо Савев, едноличен собственик на „Грома Холд“ ЕООД. Управителят на дружеството Виктор Велев и Маргарита Попиванова, която е изпълнителен директор на „Европейски пътища“, са обвинени в ръководене на организираната престъпна група, показва документът (това не е официален документ, а само проект), публикуван от АКФ (вижте кои са деветимата обвиняеми тук, тук и тук).

Припомняме, че името на компания "Грома Холд" ЕООД попада в доклад на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) от 2021 г., от който става ясно, че се е извършвало незаконно строителство по АМ "Хемус". Фирмата е действала като изпълнител на участък 5 от магистралата - съгласно договора с „Автомагистрали“.

Проектът за обвинителен акт проследява и пътя на парите, източени чрез мрежа от кухи фирми. В периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. те са изтеглени в брой чрез 66 броя касови операции и транспортирани в складова база, собственост на „Водно строителство – Благоевград“ АД, край село Зелендол, община Благоевград. Мажоритарен акционер в дружеството е управителят на „Грома Холд“ ЕООД - Виктор Велев. Компанията вече е преименувана на "Етерна Кънстръкшън" АД, показва справка в Търговския регистър, като единният идентификационен код (ЕИК) е един и същ.

Какво се случва с парите впоследствие, остава неустановено.

Снимка: Борислав Колев, БГНЕС

Скандалът около “Хемус” избухна още през юни 2021 г., когато след одит на Сметната палата стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е възложила без обществени поръчки договори за близо 4 млрд. лв. на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, което - от своя страна - в нарушение на Закона за обществените поръчки е превъзложило дейностите на частни дружества. През ноември 2021 г. МВР обяви, че разследва случая. Стигна се дори до съд с единствен обвиняем Борислав Колев, като името му присъства в проекта на обвинителния акт на прокурор Занев.

