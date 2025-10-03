Войната в Украйна:

"Хемусгейт" и 54 милиона в кеш: Прокуратурата скрила промени в обвинението, с което хитро блокира всички обжалвания

03 октомври 2025, 13:10 часа 431 прочитания 0 коментара
"Хемусгейт" и 54 милиона в кеш: Прокуратурата скрила промени в обвинението, с което хитро блокира всички обжалвания

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) не е имала възможност да обжалва актовете на прокуратурата по делото "Хемусгейт", тъй като кадровиците не са уведомили държавата за промени в обвиненията. По този начин регионалното министерство отговаря на въпрос дали следят хода на досъдебното производство, заедно с АПИ, и дали е имало процесуална възможност за обжалване на актовете на прокуратурата, става ясно от писмо на министър Иван Иванов до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показа справка на Actualno.com в архивите на НС.

Всъщност се оказва, че след извършена проверка в АПИ не са постъпвали уведомления за промяна в обвиненията от страна на прокуратурата, с което е блокирана възможността за процедурни обжалвания по повод първоначално проектообвинените лица.

Припомняме, че в мегаразследването на Антикорупционният фонд (АКФ) по казуса "Хемусгейт" бяха публикувани имена на хора и фирми, които са присъствали в първоначалния проект за обвинителен акт, а от данните стана ясно как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, но прокуратурата смачква делото. Оказва се, че през есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн. лв., предназначени за строителството на автомагистрала "Хемус". Въпреки това обаче обвинителният акт така и не влиза в съдебна зала, а Занев и другите прокурори, водили разследването, са отстранени. 

Още: АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета"

Докъде е разследването?

По темата от партия "Да, България" настояха в парламента да бъде създадена временна анкетна комисия за автомагистрала "Хемус", а целта на комисията ще е да установи всички факти и обстоятелства по този случай, за да може да знаят българите защо не се движат по АМ "Хемус".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Иначе по данните от разследването става ясно, че основен обвиняем по делото е бившият футболен съдия Борислав Колев. Той беше обвинен за изпиране на над 54 млн. лв., предназначени за строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус". В края на 2021 г. стана ясно, че Колев е човекът, при когото са пристигнали всички пари, изтеглени на десетки трансакции между юни 2020 и септември 2021 г., след като са били пренасочени по сметки на кухи фирми. Според прокуратурата Колев е участвал в създаването на мрежа от такива фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители.

Обвиняемият за пране на пари по делото започна да посочва и други участници в схемата още през май 2022 г. Той е съобщил кой е човекът, който е вземал парите, след като са били теглени от банката. Разказал и за друг мъж, който е организатор в схемата - Георги Георгиев. Твърди, че той го е придружавал при тегленето на милионите от сметки на кухи фирми.

Още: Радев е съгласен с Борисов за "Хемус": Разбира се, че ще струва двойно, плащанията изтекоха в чували (ВИДЕО)

Графика: АКФ

Още 8 души получиха обвинения. Деветимата бяха обвинени за ръководене и участие в организирана престъпна група, длъжностни присвоявания и пране на пари. Двама бивши вътрешни министри - Бойко Рашков и Иван Демерджиев заявиха, че пари за изграждането на „Хемус“ са били влагани в строежа на хотел: Рашков показа снимки: Парите за "Хемус" са отишли за луксозни вили.

Какво следва?

Разследването за източените милиони приключи през август 2023 г., но и до момента няма почти никаква яснота какво се случва оттук насетне. Едва през юни 2025 г. излезе информация, че делото е разделено, а междувременно част от обвиненията за длъжностно присвояване са били свалени, според в. "Сега". АКФ посочва, че това е процесуален похват, често използван за "смачкване" на чувствителни казуси.

В първа част от новото си разследване екипът на Антикорупционния фонд разказа как Ивайло Занев е щял да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда, но е бил отстранен от делото от по-горно ниво в прокуратурата. Впоследствие той оспорва отстраняването си пред всички институции в държавното обвинение и дори сигнализира за престъпления, евентуално извършени от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и други прокурори - във връзка с разследването. Системата на наказателно правосъдие обаче не реагира по никакъв начин, а обвинителният акт, който Занев подготвя, така и не достига до съдебната зала. В епизод №1 АКФ разкри и любопитни имена, които попадат в казуса - включително такива, свързвани с "Осемте джуджета".

Снимка: АПИ

Преди ден Антикорупционният фонд публикува в цялост проекта за обвинителен акт на прокурор Занев с посочени общо деветима обвиняеми, сред които като организатор и ръководител е посочен Христо Савев, едноличен собственик на „Грома Холд“ ЕООД. Управителят на дружеството Виктор Велев и Маргарита Попиванова, която е изпълнителен директор на „Европейски пътища“, са обвинени в ръководене на организираната престъпна група, показва документът (това не е официален документ, а само проект), публикуван от АКФ (вижте кои са деветимата обвиняеми туктук и тук).

Припомняме, че името на компания "Грома Холд" ЕООД попада в доклад на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) от 2021 г., от който става ясно, че се е извършвало незаконно строителство по АМ "Хемус". Фирмата е действала като изпълнител на участък 5 от магистралата - съгласно договора с „Автомагистрали“.

Още: Без разрешение: Държавен доклад сочи кой е строил по АМ "Хемус"

Проектът за обвинителен акт проследява и пътя на парите, източени чрез мрежа от кухи фирми. В периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. те са изтеглени в брой чрез 66 броя касови операции и транспортирани в складова база, собственост на „Водно строителство – Благоевград“ АД, край село Зелендол, община Благоевград. Мажоритарен акционер в дружеството е управителят на „Грома Холд“ ЕООД - Виктор Велев. Компанията вече е преименувана на "Етерна Кънстръкшън" АД, показва справка в Търговския регистър, като единният идентификационен код (ЕИК) е един и същ.

Какво се случва с парите впоследствие, остава неустановено.

Още: Изплатените аванси за строежа на АМ "Хемус" били обезпечени "с гаранции от изпълнителя"

Снимка: Борислав Колев, БГНЕС

Скандалът около “Хемус” избухна още през юни 2021 г., когато след одит на Сметната палата стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е възложила без обществени поръчки договори за близо 4 млрд. лв. на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, което - от своя страна - в нарушение на Закона за обществените поръчки е превъзложило дейностите на частни дружества. През ноември 2021 г. МВР обяви, че разследва случая. Стигна се дори до съд с единствен обвиняем Борислав Колев, като името му присъства в проекта на обвинителния акт на прокурор Занев.

Колко пари са получили дружествата и кои са имената на останалите замесени, припомнете си тук - "Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Прокуратура Хемус Магистрала Хемус разследване АМ Хемус АКФ
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес