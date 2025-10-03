Ще мобилизира ли гражданска енергия: Крум Зарков стиска палци на казуса "Сарафов"

"Разчита се на липсата на мобилизация на гражданската енергия, понеже в съзнанието на властимащите, изразено най-ясно от ДПС - Ново начало, “мина времето, в което протести сваляха правителство”. Казусът “Сарафов” има потенциал да опровергае тази сентенция. Стискам му палци!", пише в позиция бившият правосъден министър Крум Зарков по повод отказа на Върховния касационен съд да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България.

Кога е започнала кризата?

Той определя случващото се като конституционната криза, която са предизвикали Висшият съдебен съвет (ВСС) и Сарафов с отказа си да се подчинят на закона. По думите му Върховният касационен съд (ВКС) просто е констатирал следствие от тази криза - а именно, че незаконният главен прокурор не може да осъществява ключови правомощия. ОЩЕ: Върховният касационен съд: Сарафов вече не е главен прокурор

Снимка: БГНЕС

"Продължаващото упорство на самия Сарафов, който впряга прокуратурата и Асоциацията на прокурорите да твърдят, че постановеното от ВКС няма кой знае какво значение, е висша степен на безотговорност и гарантира неизмерими негативни последици, както за цялата съдебна система, така и вероятно по конкретни дела", прогнозира Зарков.

Според него и обясненията, че само Върховният административен съд (ВАС) може да отмени незаконосъобразното решение на ВСС, са формално верни, но няма да им свършат работа.

"Защитата, която Бойко Борисов оказа днес на узурпиращия функциите главен прокурор с думите “аз мисля, че е законен” пренася политическата отговорност за колапса на основен механизъм на държавното управление върху него и партията му, която, апропо, е излъчила бездействащите по темата премиер и министър на правосъдието", смята още Зарков. ОЩЕ: "Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Ползата от казуса "Сарафов"

Според него ситуацията на Сарафов е невъзможна и неудържима, но вкопчвайки се в поста си, той носи и ползи.

"Предварително дискредитираната прокурорска колегия на ВСС окончателно бе разобличена като некомпетентна и/или зависима: първо от съдийската колегия на същия орган (която не последва абсурдното й тълкувание), а след това от ВКС, който има правомощие да го отхвърли в конкретни случаи и го направи категорично. Прокуратурата се показа в пълния си “блясък” и с това, че сред близо 1500-те ни прокурори не се намери нито един да възроптае пред очевидното закононарушение. Борисов пък се изяви като основен пазител на незаконното статукво в неразрушим съюз с мълчаливия по въпроса Пеевски. Пред гражданството се показа на голо Властта на беззаконието и доказа характера на безправовата държава. Каква друга може да е страна, в която прокурори и водещи политици не се интересуват ни от закон, ни от съд?", смята още бившият правосъден министър. ОЩЕ: Прокуратурата отговори на ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов