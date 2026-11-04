Ударени кораби край България:

Самолетна перка уби полицай в Сомалия (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 7:59 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Самолетна перка уби полицай в Сомалия (ВИДЕО)

Полицай, натоварен със задачата да охранява началника на полицията в Могадишу, загина на летище в централна Сомалия, след като беше ударен от все още въртяща се самолетна перка. Загиналият е Мухтар Касим Самай – служител на сомалийската полиция, част от екипа за охрана на полицейския началник Маалин Махди, съобщиха сомалийски медии. Той е бил ударен в главата, докато се е отдалечавал от летателния апарат.

Махди и неговият екип са пристигнали в Дусамареб във връзка с предстоящата в четвъртък церемония по встъпване в длъжност на новия лидер на Галмудуг – Либан Ахмед Хасан, събитие, на което се очаква да присъстват представители на политическите и силовите структури.

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Сомалия Полицай инцидент самолет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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