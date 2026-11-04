Самолетна перка уби полицай в Сомалия (ВИДЕО)

Полицай, натоварен със задачата да охранява началника на полицията в Могадишу, загина на летище в централна Сомалия, след като беше ударен от все още въртяща се самолетна перка. Загиналият е Мухтар Касим Самай – служител на сомалийската полиция, част от екипа за охрана на полицейския началник Маалин Махди, съобщиха сомалийски медии. Той е бил ударен в главата, докато се е отдалечавал от летателния апарат.
Махди и неговият екип са пристигнали в Дусамареб във връзка с предстоящата в четвъртък церемония по встъпване в длъжност на новия лидер на Галмудуг – Либан Ахмед Хасан, събитие, на което се очаква да присъстват представители на политическите и силовите структури.
A bodyguard to Mogadishu’s regional police chief was killed after being struck by a still-spinning aircraft propeller at Dhusamareb Airport in central Somalia. The bodyguard, identified as Mukhtaar Khasim, was hit in the head or neck as he walked away from the plane. https://t.co/ek1tYzaFkB— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026