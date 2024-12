Най-бедната страна в Африка планира да построи космодрум съвместно с Русия

Зимбабве обяви плановете си да изпрати първия си астронавт в орбита, според Пайнос Гвеме, генерален директор на Националната геопространствена и космическа агенция на страната. "Очакваме, че с помощта на нашите руски колеги ще можем да изстреляме собствена ракета в космоса до 10 години", каза той. Зимбабве е една от най-бедните страни в света с милиони жители, страдащи от системен глад, предаде NEXTA.

The poorest country in Africa plans to build a spaceport with Russia



Zimbabwe has announced plans to send its first astronaut into orbit, according to Painos Gweme, Director General of the country’s National Geospatial and Space Agency.



"We expect that with the help of our… pic.twitter.com/6P2lVVbOfM