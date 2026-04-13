Папата се разходи бос в Голямата джамия на Алжир (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV, който пристигна в Алжир в понеделник сутринта за изключително символично двудневно посещение, бе заснет как се разхожда без обувки в Голямата джамия, става ясно от кадри в социалните мрежи. Това е първото посещение на папа в тази предимно мюсюлманска страна, родното място на Свети Августин. В първата си реч пред Паметника на мъчениците в Алжир, той отправи нов апел за мир: „Бог желае мир за всяка нация: мир, който не е просто липса на конфликт, а израз на справедливост и достойнство.“ Това изисква „прошка“, каза Лъв XIV., предаде италианската информационна агенция ANSA.

„Знам колко е трудно да се прощава, но тъй като конфликтите продължават да се умножават по целия свят, човек не може да трупа негодувание върху негодувание, от поколение на поколение. Бъдещето принадлежи на мъжете и жените на мира" и „насилието, отвъд всичко, никога няма да има последната дума", каза още папата.

Напрежението между Ватикана и Белия дом

Припомняме, че днес папата беше подложен на безпрецедентна атака, бележеща невъобразим разрив между Белия дом и Ватикана. В дълга и остра публикация в социалните мрежи, докато все още се връщаше от Флорида по време на полет на „Еър Форс Уан“, американският президент нарече Лъв „слаб на фронта на престъпността и ужасен във външната политика“.

Папата му отговори, че не се страхува от администрацита на Тръмп, както и че няма да влиза в дебат за него и че е призовавал за мир не само американския президент, но и всички световни лидери.

В публикацията си Тръмп допълнително написа, че папата „говори за страха от администрацията на Тръмп, но не споменава страха, който Католическата църква и всички други християнски организации са изпитвали по време на Covid, когато свещеници, служители и всички останали са били арестувани за провеждане на религиозни служби", визирайки неотдавнашните изявления на папата, осъждащи войната по време на специално молитвено бдение в базиликата „Свети Петър" по същото време, когато Съединените щати и Иран провеждаха неуспешни мирни преговори в Пакистан.