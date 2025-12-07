Пореден преврат в Африка: Още един "брат" на Путин е в опасност (ВИДЕО)

Група войници се появиха по държавната телевизия на Бенин, обявявайки разпускането на правителството при очевиден преврат в западноафриканската държава, съобщи "Ал Джазира". Те обявиха в неделя свалянето на президента Патрис Талон, който е на власт от 2016 г., както и на всички държавни институции. Войските се представиха като част от „Военния комитет за възстановяване“ (CMR) и заявиха по държавната телевизия, че са се срещнали и са решили, че „г-н Патрис Талон е отстранен от длъжност като президент на републиката“.

Не е сигурно дали президентът е жив

Местонахождението на Талон беше неизвестно.

Междувременнофренското посолство съобщи в ефир на X, че е съобщено за „стрелба в лагер „Гесо“ близо до официалната резиденция на президента“. То призова френските граждани да останат по домовете си от съображения за сигурност.

Талон трябваше да се оттегли през април следващата година след 10 години на власт. ОЩЕ: Африканският "брат" на Путин е в опасност. Преврат в Гвинея-Бисау (ВИДЕО)

Превратите в Африка и Русия

Въпреки че Бенин не е част от "горещиия пояс" на руското влияние в Африка, трябва да отбележим, че влиянието на Русия на континента се засилва в последните години, а много от превратите между 2020 и 2023 г. в африканските държави се свързват именно с Москва.

Припомняме, че през 2023 година преврат имаше в Нигер, а после в Габон. Преди това преврати се случиха в Судан, Гвинея и Мали.

Припомняме също, че Международният наказателен съд в Хага беше сезиран да разследва случаи на канибализъм и военни престъпления, извършени от вече бившата паравоенна организация ЧВК "Вагнер" в Западна Африка - Мали и Буркина Фасо, а както знаем тя е силно свързана с Кремъл. ОЩЕ: ЧВК Вагнер и случаи на канибализъм в Африка: Трибуналът в Хага се заема