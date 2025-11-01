Войната в Украйна:

При уж 98% подкрепа за властта: Бурни протести и данни за 700 убити в Танзания (ВИДЕО)

01 ноември 2025, 13:50 часа 526 прочитания 0 коментара
При уж 98% подкрепа за властта: Бурни протести и данни за 700 убити в Танзания (ВИДЕО)

Около 700 души са загинали по време на протести в Танзания заради проведените в африканската държава общите избори, въпреки че властите обявиха настоящия президент за победител. Това се е случило в рамките на 3 дни - данните са на опозицията, предаде Le Monde. ООН е регистрирала 10 смъртни случая, но смята, че това не са всички загинали и броят им може да е много по-висок.

Стотици млади хора, недоволни от липсата на истински избори, излязоха по улиците на градовете на Танзания, включително Дар ес Салам и Мванза . В страната с 68 милиона население е въведен полицейски час, армията и полицията с бронирани машини са разположени за потушаване на протестите, а властите блокират интернет.

Масовите протести в Танзания започнаха на 29 октомври на фона на президентски и парламентарни избори, на които основните кандидати на опозицията бяха арестувани или дисквалифицирани. Основната опозиционна партия е "Чадема". Нейният лидер Тунду Лису беше арестуван по обвинения в държавна измяна. Кандидатът на ACT-Wazalendo Лухага Мпина също беше изваден от изборите.

Още: Кои 2 държави се обединяват в Танзания?

На 1 ноември Танзанийската избирателна комисия обяви настоящия президент Самия Сулуху Хасан за победител в изборите с 98% от гласовете и избирателна активност от 87%. Хасан е на власт от 2021 година, след като предишният президент на страната Джон Магуфули почина. Съответно, управляващата коалиционна партия "Чама Ча Мапиндузи", която е на власт от 1961 г., спечели огромно мнозинство на парламентарните избори.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Опозицията настоява за създаване на преходно правителство и нови избори, твърдейки, че изборите са несправедливи. Международни организации за правата на човека призоваха за независимо разследване на употребата на сила и ограниченията на интернет в Танзания.

СЗО: Танзания обяви край на епидемията от смъртоносния вирус Марбург

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Танзания Самия Сулуху Хасан Тунду Лису
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес