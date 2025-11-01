При уж 98% подкрепа за властта: Бурни протести и данни за 700 убити в Танзания (ВИДЕО)

Около 700 души са загинали по време на протести в Танзания заради проведените в африканската държава общите избори, въпреки че властите обявиха настоящия президент за победител. Това се е случило в рамките на 3 дни - данните са на опозицията, предаде Le Monde. ООН е регистрирала 10 смъртни случая, но смята, че това не са всички загинали и броят им може да е много по-висок.

Стотици млади хора, недоволни от липсата на истински избори, излязоха по улиците на градовете на Танзания, включително Дар ес Салам и Мванза . В страната с 68 милиона население е въведен полицейски час, армията и полицията с бронирани машини са разположени за потушаване на протестите, а властите блокират интернет.

Protests in Tanzania: victory for the authorities, defeat for democracy, and hundreds dead



Tanzania has declared incumbent president Samia Suluhu Hassan the winner, with authorities claiming an alleged “98% support” and 32 million votes. But the country has been paralyzed by… pic.twitter.com/9H6EK95TGd — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2025

Масовите протести в Танзания започнаха на 29 октомври на фона на президентски и парламентарни избори, на които основните кандидати на опозицията бяха арестувани или дисквалифицирани. Основната опозиционна партия е "Чадема". Нейният лидер Тунду Лису беше арестуван по обвинения в държавна измяна. Кандидатът на ACT-Wazalendo Лухага Мпина също беше изваден от изборите.

На 1 ноември Танзанийската избирателна комисия обяви настоящия президент Самия Сулуху Хасан за победител в изборите с 98% от гласовете и избирателна активност от 87%. Хасан е на власт от 2021 година, след като предишният президент на страната Джон Магуфули почина. Съответно, управляващата коалиционна партия "Чама Ча Мапиндузи", която е на власт от 1961 г., спечели огромно мнозинство на парламентарните избори.

Опозицията настоява за създаване на преходно правителство и нови избори, твърдейки, че изборите са несправедливи. Международни организации за правата на човека призоваха за независимо разследване на употребата на сила и ограниченията на интернет в Танзания.

