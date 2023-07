Пригожин се мъчи да се намеси в Нигер, където армията свали прозападния президент

За целта Пригожин използва Руско-африканския икономически и хуманитарен форум, провеждащ се на 27-28 юли в Санкт Петербург. Там той е представил "Вагнер" като жизнеспособен антизападен партньор за Нигер след преврата.

Свързаните с ЧВК канали в "Телеграм" започнаха да разпространяват аудиозапис, за който се твърди, че е на Пригожин. В него той възхвалява отстраняването на Мохамед Базум от нигерските военни и обявява този ход за акт на "извоюване на независимост". Същевременно обвинява западните държави, че умишлено дестабилизирали ситуацията в Африка и подкрепяли терористични организации. Всичко това - при положение че има редица доказателства как "Вагнер" са извършвали военни престъпления в няколко държави в Африка, сред които Либия и Мали.

Пригожин предполага, че "хиляда бойци" от "Вагнер" ще могат да възстановят реда - тук не се споменава Нигер, но вероятно се има предвид именно държавата след преврата. Всичко това е описано със съответните препратки в днешния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Няколко руски военни кореспонденти реагираха на предполагаемия аудиозапис на Пригожин и заявиха, че Нигер ще се нуждае от "помощ" от "Вагнер", подобно на Мали след преврата там през май 2021 г.

От 2020 г. насам вече в три държави от региона Сахел (обхващащ части от Северна и Централна Африка) стават държавни преврати – Нигер, Мали и Буркина Фасо. Последните две страни се ориентираха от сътрудничество със Запада към връзки с други партньори, сред които Русия.

Пригожин представя "Вагнер" като жизнеспособен партньор в областта на сигурността за Нигер. Това до голяма степен съответства на предишната оценка на ISW, че ЧВК вероятно ще запази и дори ще разшири присъствието си на африканския континент след неуспешното въоръжено въстание от 24 юли.

На 27 юли сутринта армията обяви в ТВ обръщение, че президентът Базум е отстранен и че всички институции и държавните граници са затворени. Общо 10 войници се обърнаха към народа и не беше ясно дали говорят от името на цялата армия. Държавният глава междувременно бе блокиран в президентския дворец в Ниамей.

