Пътнически самолет се разби в езерото Виктория (ВИДЕО)

Пътнически самолет на частната авиолиния Precision Air се е разбил в езерото Виктория, в северната част на Танзания.

Според информация на беларуската опозиционна телевизия NEXTA, на борда на самолета е имало 49 пасажери и 4 души екипаж. Към момента са спасени 24 души, съдбата на останалите все още е неизвестна.

Видеокадри от мястото на катастрофата вече се разпространяват в социалните мрежи.

24 people were rescued at Lake #Victoria.



The fate of the rest is not yet known. pic.twitter.com/NxOo2kZGGz