Хутите спират атаките в Червено море: Стратегическа пауза или примирие?

Йеменската бунтовническа група хутите обяви временно прекратяване на атаките срещу израелски цели и кораби, плаващи през Червено море. Въпреки това, експерти предупреждават, че това спиране може да е стратегически ход, а не устойчиво решение.

По данни от последните съобщения, групировката ще прекрати стрелбите за известно време, за да се преориентира. Това означава, че напрежението остава високо — атаките са част от по-широк конфликт, свързан с войната в Газа и регионалната динамика на сила.

Според анализатори, временното спиране може да се използва като тактика за запазване на стратегическа готовност, подготовка на нови маршрути или концентрация на ресурси, предава БГНЕС.

