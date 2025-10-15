Президентът на Мадагаскар: Военни и политици се опитаха да ме убият (ВИДЕО)

„Група военни и политици се опитаха да отнемат живота ми", каза президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина. Той заяви, че е избягал в безопасно място след опит за покушение, игнорирайки призивите за оставка след нарастващите вълнения, които го принудиха да се укрива. Информацията съобщава италианската медия ilNordEst. „От 25 септември насам има опити за покушение и преврати“, каза още Андри Раджоелина.

Така или иначце - военният преврат в Мадагаскар е приключил. Там обаче хора се събраха на популярния площад „13 май" пред кметството в столицата на Мадагаскар.

Къде е президентът?

Президентът Андри Раджоелина избяга от страната, след като армията зае страната на масовите протести. Според Ройтерс, той е напуснал на борда на френски военен самолет, след като елитното звено CAPSAT и части от жандармерията се присъединиха към демонстрантите.

Протестите започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и електричество, но бързо прераснаха във въстание срещу корупцията и бедността. Раджоелина, който дойде на власт след преврата през 2009 г., бързо загуби подкрепата на силите за сигурност през последните седмици. Вероятният временен лидер на Мадагаскар ще бъде генерал-майор Демосфен Пиколас, командир на елитното звено CAPSAT.