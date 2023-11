С РПГ и дронове: Украински спецчасти избиват ЧВК Вагнер в Судан (ВИДЕА)

Според информацията, видеата са заснети през последните 2 седмици в Судан и показват работата на спецчасти към Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Няма обаче независимо потвърждение къде точно.

Първото видео показва как въоръжени мъже, във военна екипировка, биват обстрелвани с РПГ. Ударите са нанесени в жилищни сгради - явно при тях има жертви сред въпросните войници. Кадрите са от нощни операции - снимано е с термовизионно оборудване:

📹 EXCLUSIVE: Videos Show Ukrainian Special Forces 'Cleaning Up' Wagner Fighters in Sudan



One of the videos purportedly shows Ukrainian operatives stalking the streets of the African city and engaging Wagner fighters at close range with RPGs. pic.twitter.com/wD5noCk3Kt