Терористична атака срещу кортеж на президент: Кадри от Сомалия (ВИДЕО)

Терористична атака удари конвоя на президента на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд и то насред сомалийската столица Могадишу. Видеокадри и снимки от случилото се обикалят социалните мрежи, като явно атаката е била много сериозна - това добре личи от някои кадри:

Terrorists have blown up the president's motorcade



An explosion rocked Somalia near the presidential palace. The head of state's convoy was targeted, but there is no information yet on the president's fate.



The terrorist group Al-Shabaab has claimed responsibility for the… pic.twitter.com/dWRxSZvNuC — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2025

Първоначално нямаше яснота какво е състоянието на Мохамуд, но един от западните анализатори и експерти, следящи какво става в този регион на Африка, публикува информация в "Х": Твърди се, че сомалийският президент не е пострадал, но не е ясно колко близо е бил ударът до това да го убие. След случилото се Мохамуд е казал, че отива на фронтовата линия с Ал Шабаб.

🇸🇴|#Somalia: Al-Shabaab reportedly targeted President Hassan Sheikh Mohamud's convoy in Mogadishu this morning. The President is said to be unharmed; it remains unclear how close the attempt got to the leader. He has since been pictured allegedly heading to the frontline. — Charlie Werb (@WerbCharlie) March 18, 2025

Смята се, че точно Ал Шабаб е организирала атката. Това е терористична организация, която от дълги години държи големи части от Сомалия под свой контрол. Организацията се заражда като клон на Ал Кайда, но постепенно почва да се развива и взема предимно самостоятелни решения. Тя стои зад редица кървави атаки в Сомалия и региона, освен това е считана за основен двигател и на пиратството в Аденския залив, което от много време тормози международни търговски маршрути - Още: Ужасяващ атентат на "Ал Кайда" в Сомалия - стрелба и взривове на плаж