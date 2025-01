Заради назначения: Депутати мятаха мебели в парламента на Гана (ВИДЕО)

Парламентът на Гана бе обхванат от хаос късно вечерта в четвъртък, тъй като депутати унищожиха мебели, микрофони и хвърляха маси, съобщава BBC. Напрежението възникна по време на среща, на която трябваше да бъде проведена за проверка на новите министерски назначения в Гана, но впоследстиве се наложи намесата на полицията. В резултат на хаоса проверката в крайна сметка беше отложена за петък. В петък сутринта председателят на комисията за проверка се извини на обществеността в Гана, наричайки случилото се "напълно неприемливо".

MPs has broken a table at the vetting room. They should pay for it, damage of state property.

