21 убити при стрелба в начално училище в Тексас (ВИДЕО)

Трагедията се е разиграла по обед. Заподозреният, 18 годишен младеж, учещ в гимназията в Ювалди, е също мъртъв. Името му е Салвадор Рамос. Първоначално имаше съобщения, че е бил заловен.

"Той застреля и уби ужасяващо и без да подбира 14 ученици и един учител" - каза губернаторът на Тексас по време на пресконференция по друг повод.

Той съобщи още, че се смята, че заподозреният е прострелял и баба си, преди да влезе в училището и да открие огън. Състоянието на бабата и неизвестно.

По думите на Абът стрелецът е бил въоръжен с пистолет, а вероятно е имал и пушка. Впоследствие това се потвърди, тъй като разследващите намериха на местопрестъплението пушка AR-15 и много пълнители с патрони.

Стрелецът Рамос също е мъртъв. По сведения на източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, той е бил убит от федерален агент от граничната охрана, който след началото на стрелбата влязъл в училището, без да чака подкрепление, и прострелял извършителя, който се бил укрил зад барикада. Агентът също бил ранен, но успял да излезе сам от училището.

От местна болница Memorial Hospital казаха, че в спешното им отделение се полагат грижи за 15 пострадали ученици, но двама са били преместени в Сан Антонио.

Болницата University Health в Сан Антонио, съобщи, че е приела двама ранени при стрелбата - 10-годишно дете и човек на 66 години. И двамата са в критично състояние. Градчето, където стана трагедията, се намира на около 135 км западно от Сан Антонио.

След стрелбата кампусът на Robb Elementary в Ювалди е обявил локдаун заради избягалия нападател. От училищния район потвърдиха, че е имало стрелба в училището, а на гражданите бе препоръчано да не ходят в района на кампуса.

Според училищен служител стрелбата е станал на територията на кампуса, но е било затворено цялото училище. От полицията на Ювалди съобщиха, че учениците са превозени до Sgt. Willie Deleon Civic Center, откъдето родителите да си ги вземат.

Полицията получава помощ от колегите си в окръг Бексар, а Хюстънското полево звено на Бюрото по алкохола, наркотиците, тютюна и огнестрелните оръжия също помага в разследването. Говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер съобщи, че президентът Байдън е информиран са трагедията на връщане от обиколката си в Източна Азия. Президентът на САЩ разпореди знамената в Белия дом и във всички обществени сгради да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към жертвите.

Това е най-смъртоносната стрелба в училище в САЩ от 2012 г. насам, когато нападател уби 20 деца и шестима възрастни в началното училище "Санди Хук" в Нютън, Кънектикът.

