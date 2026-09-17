Германия иска по-силна европейска отбрана, но превъоръжаването ѝ зависи от САЩ

Германският министър на отбраната Борис Писториус пристигна в Пентагона в сряда с трудна дилема: Берлин иска по-силна и по-самостоятелна европейска отбрана, но голяма част от необходимото за това идва от САЩ.

Писториус е на посещение в САЩ тази седмица, след като по-рано министърът на отбраната Пийт Хегсет отхвърли искането му за среща. Берлин се опитва да получи директен достъп до администрацията на президента Доналд Тръмп в момент на нарастваща несигурност относно ролята на Вашингтон във военната отбрана на Европа.

"Германия укрепва отбранителните си способности и действа като двигател в Европа", заяви Писториус в Пентагона заедно с Хегсет. "Ние, европейците, искаме постепенно да поемем част от тежестта от САЩ и да поемем основната отговорност за конвенционалното възпиране в Европа."

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Той посочи, че Германия е увеличила разходите си за отбрана до 147 млрд. долара тази година - с 25% повече спрямо 2025 г. и почти три пъти повече в сравнение с преди десетилетие.

Двамата подписаха декларация за намерения за сътрудничество в отбранителната индустрия, която предвижда съвместно производство, производство по лиценз, центрове за поддръжка и укрепване на устойчивостта на веригите за доставки. В документа обаче не са посочени конкретни проекти, срокове или ангажименти за инвестиции.

Въпреки усилията на Германия и други европейски държави да развиват собствената си отбранителна индустрия и да намалят зависимостта си от САЩ в области като ракетите с голям обсег и сателитите, значителна част от новите разходи за отбрана се насочват към американски компании.

В петък Писториус ще посети Форт Уърт, Тексас, където ще бъде представен първият германски изтребител F-35A на Lockheed Martin. Самолетът се смята за една от най-значимите части от програмата за модернизация на германските въоръжени сили.

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Берлин е поръчал 35 самолета, като обучението на пилотите ще започне догодина в Арканзас, а доставките трябва да приключат до 2029 г. Вече се обсъжда и евентуална допълнителна поръчка на още 15 изтребителя.

F-35 е повече от поредната оръжейна сделка. Самолетът гарантира участието на Германия в ядреното споделяне на НАТО, предоставя нови оперативни способности и интегрира германските военновъздушни сили в бързо разрастващата се общност от държави от Алианса, които използват F-35.

Това обаче е само един от примерите за зависимостта на Германия от американските производители на оръжие.

Германското превъоръжаване все повече минава през американски производствени линии - транспортните хеликоптери CH-47F Chinook, морските патрулни самолети P-8 Poseidon, системите за противовъздушна отбрана Patriot, както и ключови технологии за бъдещите фрегати за противовъздушна отбрана F127.

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Хегсет приветства увеличаването на германските разходи за отбрана и заяви, че това е важна стъпка към т.нар. от него "NATO 3.0" - концепция, според която европейските съюзници трябва да поемат по-голяма част от тежестта по отбраната на континента, докато САЩ насочват повече внимание към други части на света.

"Европа трябва да поеме основната отговорност за своята конвенционална отбрана", заяви Хегсет.

Трансатлантическо разделение

Въпреки това позициите на Берлин и Вашингтон все повече се разминават.

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Писториус подчерта, че основната заплаха за континента е Русия, която определи като "най-голямата заплаха за Алианса, Запада и начина ни на живот от времето на разгара на Студената война насам". Той посочи и предизвикателствата, свързани с Иран, Северна Корея и Китай.

Германският министър подчерта и продължаващата подкрепа на Берлин за Украйна. Администрацията на Тръмп преустанови почти цялата нова военна помощ за Киев след встъпването си в длъжност.

Хегсет не посочи конкретни заплахи и подчерта, че основната мисия на президента Доналд Тръмп е "американското производство, произведено в Америка, американските работни места".

Засега германската програма за превъоръжаване се вписва в тази визия. Писториус заяви: "Германия инвестира и купува в САЩ за около 50 млрд. долара, създавайки растеж и работни места в Съединените американски щати."

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В същото време Германия използва собствени ресурси и си партнира с други европейски държави по редица отбранителни проекти. Берлин обаче все повече се дразни от факта, че САЩ поставят собствените си нужди на първо място.

Вашингтон увеличава производството на ракетите Tomahawk, за да възстанови собствените си запаси, изчерпани по време на войната с Иран. Това от своя страна забавя потенциалните доставки за Германия.

Берлин разглежда пусковите установки Typhon и крилатите ракети Tomahawk като ключови за възпирането на Русия. Придобиването им би дало на Германия нещо, което досега не е притежавала - възможност да поразява цели дълбоко зад противниковите линии с конвенционални наземни високоточни оръжия.

Проблемът е, че тази способност, която Германия иска да придобие, зависи изцяло от американското производство.

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"Дадох ясно да се разбере, че сроковете, обсъждани досега, са твърде бавни от наша гледна точка", заяви Писториус след като повдигна въпроса пред Хегсет. По думите му американската страна е "приела това положително".

Хегсет ръководи преосмислянето на американското военно присъствие в Европа, а администрацията на Тръмп вече изтегли американски военнослужещи от Германия.

След срещата Писториус беше попитан дали е получил повече яснота относно бъдещото американско военно присъствие. Отговорът му беше кратък: "Не, все още не."

Германският министър настоя, че закупуването на повече американско въоръжение няма да подкопае усилията на Германия да развива собствените си отбранителни способности.

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Вместо това Берлин иска германските компании да бъдат интегрирани в американските вериги за доставки, мрежите за поддръжка и производството по лиценз. По време на посещението си Писториус многократно подчерта, че германската индустрия може да помогне за преодоляване на производствените затруднения и увеличаване на капацитета от двете страни на Атлантическия океан.

"НАТО трябва да стане по-европейско, за да остане трансатлантическо", заяви Писториус.

Източник: Politico