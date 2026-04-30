Антъни Блинкен получи престижно отличие от Германия

Бившият германски канцлер Олаф Шолц връчи в Ню Йорк германския Федерален кръст за заслуги на бившия американски държавен секретар Антъни Блинкен, предаде ДПА, цитирана от БТА. Шолц благодари на Блинкен за изключителното партньорство, като го нарече "колега със сходни виждания, боен другар и приятел на свободата". Шолц каза, че се гордее, че е работил с него.

Блинкен беше държавен секретар на САЩ по времето на президента Джо Байдън - от 2021 до 2025 г., включително по времето, когато Шолц беше федерален канцлер на Германия.

Бившият държавен секретар каза, че приема отличието като признание за многото американци и германци, работили заедно в продължение на 80 години и показали на света какво може да бъде постигнато, когато и двете страни споделят едни и същи фундаментални ценности.